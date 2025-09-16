Neamţ: Un copil de 6 ani, care mergea cu bicicleta, accidentat mortal de o maşină

Poliţia Neamţ a fost sesizată de accident marţi, în jurul orei 16:50, chiar de către şoferul maşinii care a lovit biciclistul minor.

În urma verificărilor efectuate de poliţişti, s-a stabilit faptul că, în timp ce tânărul în vârstă de 19 ani conducea un autoturism pe DC1, în localitatea Brusturi, a surprins şi accidentat un copil în vârstă de 6 ani, ce se deplasa cu bicicleta pe un teren cu vegetaţie şi care a pătruns pe DC1.

Din nefericire, în urma accidentului rutier a rezultat decesul minorului.

În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.