Primul ajutor în cazul unui accident pe munte / Recomandările Salvamont

În contextul creșterii îngrijorătoare a numărului de accidente montane din ultimii ani, Salvamont România publică un set de măsuri esențiale care trebuie respectate în cazul în care sunteți martor la un accident soldat cu victime sau persoane cu starea de sănătate afectată.

Iată recomandările Salvamont

Păstrați-vă calmul.

Nu intrați în panică și încercați să evaluați situația lucid.

Dacă incidentul are loc pe un traseu de coborâre rapidă (schi, bicicletă, off-road), marcați vizibil locul accidentului cu un semn în formă de „X”, amplasat în amonte, pentru a avertiza alți participanți.

Nu mișcați victima , cu excepția cazului în care se află sub amenințarea directă a unui pericol (cădere de pietre, avalanșă, incendiu etc.).

Orice persoană cu dureri sau stare generală alterată după un traumatism trebuie considerată ca având posibil traumatism vertebral și necesită imobilizare și transport specializat. Nu permiteți mutarea victimei de către persoane neautorizate.

Evaluați starea victimei: Verificați dacă este coerentă Identificați eventuale hemoragii și aplicați compresie locală (ideal cu materiale sterile) Dacă sângerarea nu se oprește, aplicați un garou deasupra leziunii și anunțați dispeceratul Evitați contactul direct cu sângele

Nu repoziționați membrele sau corpul victimei.

Orice manipulare poate produce leziuni ireversibile sau fatale.

Respectați măsurile de protecție personală:

Purtați mască în timpul acordării primului ajutor și spălați-vă/dezinfectați-vă mâinile după contact.

Salvamont România subliniază că echipele Salvamont sunt singurele structuri cu competență legală și pregătire profesională pentru intervenții în accidente montane cu victime.

Ultimele date ale Salvamont

28 de persoane au fost salvate pe munte în ultimele 24 de ore, potrivit ultimelor informații ale Salvamont. Dintre acestea, șase au ajuns la spital.

Doar în ultimele 24 de ore, Dispeceratul Național Salvamont a primit 25 de apeluri prin care se solicită intervenția de urgneță a salvamontiștilor.

Au fost înregistrate: şapte apeluri pentru Salvamont Lupeni, patru apeluri pentru Salvamont Judeţul Braşov, trei apeluri pentru Salvamont Neamţ, două apeluri pentru Salvamont Cluj şi câte un apel pentru Salvamont Alba, Salvamont Bihor, Salvamont Caraş Severin – Semenic, Salvamont Gorj, Salvamont Maramureş, Salvamont Mureş, Salvamont Prahova, Salvamont Petroşani şi Salvamont Vâlcea.

„În cazul acestor intervenţii au fost salvate 28 de persoane. Dintre acestea, şase au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital”, informează Dispeceratul Naţional Salvamont.