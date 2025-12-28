Zi dramatică în munți: 40 de intervenții Salvamont, un mort

Dispeceratul Național Salvamont a primit 40 de apeluri de urgență în ultimele 24 de ore. Au fost salvate 40 de persoane, dintre care 22 au fost transportate la spital. O persoană a murit în ciuda eforturilor salvamontiștilor.

Salvamont: Cele mai multe intervenții în Gorj și Lupeni

Salvatorii montani din Gorj au primit 8 apeluri, cele mai multe dintre toate stațiile. Salvamont Lupeni a intervenit la 7 apeluri. Cele două zone au concentrat aproape jumătate din solicitările de urgență.

Salvamont Argeș, Maramureș și Voineasa au avut câte 3 apeluri fiecare. Filialele din Municipiul Brașov, Neamț, Prahova și Predeal au intervenit la câte 2 apeluri.

Intervenții izolate în mai multe zone montane

Salvatorii din Alba, Bistrița Năsăud, Caraș Severin – Muntele Mic, Dâmbovița, Harghita și Zărnești au primit câte un apel fiecare. Județul Buzău a înregistrat 2 apeluri.

Din cele 40 de persoane salvate, 22 au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital. Restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

O persoană a decedat

O persoană a fost declarată decedată în ciuda eforturilor depuse de salvamontiști. Victima a fost transportată și predată Serviciului IML.

42 de apeluri pentru informații turistice

Pe lângă apelurile de urgență, Dispeceratul Național a primit 42 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre trasee turistice din zona montană. Turiștii caută informații înainte de a pleca în drumeții.

Salvamont: Apel la prudență în munți

Echipele de salvatori îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane. Campania de reducere a numărului de accidente montane continuă.

Salvamont recomandă verificarea condițiilor meteo înainte de plecare, echipament adecvat și informarea prealabilă despre trasee. Numărul de urgență al instituției este disponibil non-stop.