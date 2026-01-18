Peste 150 de persoane, salvate de salvamontiști în ultimele 24 de ore

Dispeceratul Național Salvamont anunță duminică faptul că a înregistrat 152 de apeluri de urgență în ultimele 24 de ore.

Cele mai multe s-au înregistrat în județul Brașov (31), urmat de Sinaia (16), Municipiul Brașov (15), Lupeni (12) și Maramureș (12).

Alte județe și stațiuni montane au raportat solicitări, printre care Sibiu, Cluj, Prahova, Neamț, Caraș-Severin, Voineasa, Bihor, Alba, Satu Mare, Mureș, Suceava, Gorj și Bistrița-Năsăud.

Dintre persoanele salvate, 53 au fost transportate la spital cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont. O persoană a fost evacuată cu elicopterul SMURD. Restul persoanelor au fost preluate în siguranță de aparținători.

Pe lângă cazurile de urgență, 61 de apeluri au fost pentru solicitarea de informații și sfaturi despre trasee montane.

Salvamont România recomandă tuturor iubitorilor de munte să fie atenți și responsabili.