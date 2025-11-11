Prima pagină » Social » Poliția Română publică o imagine cu o mamă cu copilul în brațe, trecând printre două TIR-uri aproape de o trecere pentru pietoni

Poliția Română a publicat pe Facebook o imagine cu o mamă cu copilul în brațe, trecând grăbită printre două TIR-uri aproape de o trecere pentru pietoni. Oare ce exemplu va urma copilul în momentul în care va fi nevoit să treacă strada de unul singur, s-au întrebat polițiștii.
sursa Facebook
Petru Mazilu
Petru Mazilu
11 nov. 2025, 12:24, Social

Imaginile au fost publicate în mediul online. O femeia care ține un copil în brațe traversează prin loc nepermis o șosea aglomerată. Ea trece chiar printre două tiruri care circulau pe drum.

„O fotografie. O mamă cu copilul în brațe, trecând grăbită printre două TIR-uri, iar la doar câțiva pași… exista o trecere pentru pietoni. Oare ce exemplu va urma copilul în momentul în care va fi nevoit să treacă strada de unul singur? Calea scurtă, riscantă și convenabilă pe moment sau cea sigură și la doar câțiva pași în plus?”, au scris polițiștii pe rețeaua de socializare.

Potrivit Poliției Române, acesta este „doar un exemplu dintre cele 11.582 de abateri ale pietonilor, înregistrate la nivel de țară, în doar o săptămână.”

„Mie nu mi se poate întâmpla!” – Indiferență poate să te lovească într-o bună zi! Alege pașii siguri: Te oprești! Te asiguri! Traversezi pe trecerea pentru pietoni!”, a precizat Poliția Română.

