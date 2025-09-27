Noi dezvăluiri din arhiva Epstein: Musk, Gates și alți lideri de top menționați în documente

Noi înregistrări din averea lui Jeffrey Epstein publicate vineri de legislatorii democrați din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților arată conexiuni cu personalități de rang înalt, inclusiv Elon Musk, Bill Gates, Steve Bannon și Peter Thiel, deși nu există informații care să arate că ar fi știut despre abuzurile comise, conform Newsweek.

Musk, Gates, Bannon și Thiel în agenda lui Epstein

Agenda personală a lui Epstein notează o posibilă călătorie a lui Elon Musk pe insula sa privată, la 6 decembrie 2014.

De asemenea, include prânzuri planificate cu Peter Thiel, cofondatorul PayPal, Palantir Technologies și Founders Fund (27 noiembrie 2017) și Steve Bannon, fostul președinte executiv al Breitbart News (16 februarie 2019). De asemenea, Steve Bannon a ocupat funcția de strateg șef al Casei Albe în primele șapte luni ale primului mandat al președintelui Donald Trump, înainte ca acesta să-l concedieze.

Bill Gates era trecut provizoriu pentru un mic dejun cu Epstein în 2014, iar jurnalele de zbor arată că prințul Andrew a călătorit împreună cu Epstein din New Jersey în Florida.

Publicarea în Congres și reacțiile politice

Membrii democrați ai Comisiei de Supraveghere din Camera Reprezentanților au făcut publice șase pagini din documentele averii lui Epstein, subliniind legăturile sale cu elitele globale.

Purtătoarea de cuvânt Sara Guerrero a cerut transparență totală și a îndemnat procurorul general, Pam Bondi, să publice toate fișierele.

Legiuitorii au declarat că numele victimelor au fost cenzurate și că vor fi publicate mai multe documente odată ce vor fi finalizate cenzurările suplimentare.

Republicanii au acuzat democrații că selectează arbitrar documente și politizează ancheta, promițând publicarea completă a dosarelor mai târziu.

Musk vs. Trump pe tema dosarelor Epstein

De la începutul acestui an, Elon Musk a susținut, în repetate rânduri, că numele lui Donald Trump apare în fișierele Epstein și a cerut dezvăluirea publică a acestora.

Disputa a escaladat după ce Musk a criticat comentariile lui Trump despre Pam Bondi, cerând din nou publicarea documentelor.

Musk a comentat și posibilitatea ca Trump să o grațieze pe Ghislaine Maxwell, asociata lui Epstein.

Maxwell a declarat recent Departamentului de Justiție al SUA (DOJ) că a participat la o petrecere pe o insulă din Caraibe împreună cu Elon Musk, contrazicând afirmația anterioară a acestuia că abia o cunoaște.

„Cartea de ziua de naștere”

„Cartea de ziua de naștere” a lui Epstein, realizată de Ghislaine Maxwell, conținea mesaje și desene de la numeroase personalități.

În documente apare o însemnare atribuită lui Donald Trump, deși Casa Albă neagă că ar fi fost scrisă de acesta. Nu există dovezi care să-l lege pe Trump de infracțiunile lui Epstein.

Moștenire, arestare și acuzații legate de insulă

Epstein a fost arestat în iulie 2019 pentru trafic sexual de minori și a murit ulterior în închisoare, prin sinucidere, conform documentelor oficiale.

Insula sa privată, Little Saint James, ar fi găzduit abuzuri și oaspeți din cercuri înalte, deși mulți vizitatori neagă implicarea în activități ilegale. Cariera sa financiară rămâne opacă, cu surse de avere neclare și puține dovezi documentate.