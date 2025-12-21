Republicanii se tem că dezvăluirea parțială a dosarelor Epstein va afecta alegerile din 2026

Editările de text extinse și numărul limitat de documente publicate referitoare la Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, au stârnit furia unor republicani.

Publicările acestea succinte nu au contribuit la dezamorsarea scandalului care amenință partidul republican înaintea alegerilor intermediare din 2026.

Administrația Trump a prezentat publicarea din această săptămână a unor dosare Epstein ca exemplu de transparență, dar câțiva parlamentari republicani și personalități de dreapta s-au alăturat democraților în criticarea dezvăluirilor de vineri, considerându-le insuficiente.

Deși reacția partidului nu a fost foarte puternică, scandalul Epstein continuă și ar putea persista și anul viitor, când republicanii vor încerca să păstreze controlul Congresului.

Publicarea dosarelor, începută vineri și urmată de un lot mai mic sâmbătă, respectă o lege bipartizană adoptată de Congres în noiembrie.

Aceasta cere divulgarea tuturor dosarelor Epstein aflate la Departamentul de Justiție, în ciuda eforturilor lui Donald Trump de a le menține secrete.

Noua divulgare a reprezentat doar o parte din totalul de date pe care FBI și Departamentul de Justiție le dețin despre Epstein și include documente masiv redactate, unele de peste 100 de pagini complet negre.

Documentele publicate nu îl menționează aproape deloc pe Trump, deși prietenia sa cu Epstein în anii 1990 și începutul anilor 2000 era bine cunoscută.

În schimb, dosarele se concentrează pe fostul președinte Bill Clinton, democrat și rival politic.

Controversele continuă

Brian Darling, strateg republican și fost consilier al Senatului, a declarat că dezvăluirile limitate ar putea întări teoriile conspirației legate de Epstein și îngrijorările privind transparența.

Un mare impact, spune acesta, va fi probabil vizibil la vot, în rândul susținătorilor lui Donald Trump.

„Dezvăluirile puternic redactate ale documentelor Epstein au pus și mai mult gaz la focul controversei. Acesta rămâne un risc politic pentru toți republicanii aflați în locuri cu funcții fixe înainte de alegerile de la mijlocul mandatului.”, a spus Darling.

Departamentul de Justiție a publicat vineri aproximativ 300.000 de pagini de documente, fotografii și alte materiale din anchetele asupra lui Jeffrey Epstein.

Acesta s-a sinucis în 2019, în timp ce era acuzat de trafic sexual cu minori.

Legăturile lui Jeffrey Epstein cu figuri proeminente au generat speculații dacă persoanele din cercul său au fost implicate în activități ilegale.

Ghislaine Maxwell a fost până acum condamnată pentru acuzații legate de Jeffrey Epstein.

Scandalul acesta al acuzațiilor afectează imaginea politică a lui Donald Trump, fiindcă întărește convingerea că un „Stat Profund” protejează elitele.

Rachel Blum, profesoară de științe politice la Universitatea din Oklahoma, a spus că lipsa unor dezvăluiri complete ar putea slăbi sprijinul susținătorilor lui Trump, mai ales al tinerilor care l-au votat în 2024.

„El riscă să devină Statul Profund. Cred că acest lucru are potențialul de a-i afecta credibilitatea mai mult decât multe dintre celelalte scandaluri prin care a trecut.”, a spus Blum.