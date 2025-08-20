Cartea prințului Andrew și afirmațiile lui Epstein despre Melania Trump

Acuzația a fost publicată în aproximativ 60.000 de exemplare ale cărții Entitled: The Rise and Fall of the House of York, de Andrew Lownie, care prezintă un portret defăimător al prințului Andrew și al fostei sale soții Sarah Ferguson.

Retractările au fost făcute după ce Melania Trump a amenințat că îl va da în judecată pe Hunter Biden pentru că a afirmat că finanțatorul pedofil Epstein i-a făcut cunoștință cu viitorul ei soț, potrivit The Telegraph.

Avocații primei doamne a Statelor Unite i-au scris lui Biden, fiul fostului președinte american Joe Biden, acuzându-l că a făcut „declarații false, defăimătoare, denigratoare și provocatoare” la adresa ei.

Se spune că în scrisoarea, trimisă pe 6 august, i-ar fi cerut lui Hunter Biden să-și retragă comentariile și să-și ceară scuze, altfel urmând să se confrunte cu o acțiune în justiție în valoare de 1 miliard de dolari.

Trump a declarat că și-a încurajat soția să-l dea în judecată

El a spus săptămâna trecută la Fox News Radio: „Jeffrey Epstein nu a avut nicio legătură cu Melania și cu prezentarea ei”. El a adăugat: „De fapt, a fost o altă persoană… dar nu a fost Jeffrey Epstein”.

Cartea lui Lownie a făcut o afirmație similară, citând acuzațiile pe care Epstein le-ar fi făcut unui autor neidentificat în 2007.

Pasajul va fi șters din viitoarele ediții tipărite, în timp ce cartea electronică și cărțile audio au fost actualizate pentru a reflecta modificările.

Un purtător de cuvânt al HarperCollins UK a declarat pentru The Telegraph: „Putem confirma că mai multe pasaje din Entitled: The Rise and Fall of the House of York de Andrew Lownie au fost eliminate în urma consultării cu autorul. Entitled este publicată în Marea Britanie de HarperCollins. În Statele Unite, cartea este publicată în regim propriu de domnul Lownie”.

Cum este descris prințul Andrew în carte

În carte, Lownie l-a descris pe prințul Andrew ca fiind „o pradă ușoară pentru un șarpe cu clopoței precum Epstein”, adăugând: „Epstein s-a jucat cu Andrew. Prințul era un idiot util care i-a oferit respect, acces la lideri politici și oportunități de afaceri. L-a găsit ușor de exploatat”.

Hunter Biden a afirmat în cadrul unui interviu amplu cu regizorul Andrew Callaghan, difuzat la începutul acestei luni, că documentele nepublicate referitoare la Epstein l-ar „implica” pe Trump.

Biden a atribuit afirmația despre modul în care s-au cunoscut soții Trump lui Michael Wolff, un jurnalist care a avut acces extraordinar la Casa Albă în timpul primului mandat al lui Trump și care a scris patru cărți despre președinte. Wolff a afirmat recent într-un interviu acordat podcastului Daily Beast că prima doamnă era „foarte implicată” în cercul lui Epstein și l-a cunoscut pe Trump prin intermediul unui agent de modeling care avea legături cu ambii bărbați.

Agenția de știri a publicat, de asemenea, un articol despre afirmația lui Wolff

Dar apoi l-a retras și a emis o scuză. Biden a sugerat că nu își va retrage afirmațiile.

Melania Trump a descris momentul în care l-a întâlnit pe soțul ei în memoriile sale din 2024, Melania. Ea a dezvăluit că se afla la o petrecere din cadrul Săptămânii Modei la Kit Kat Klub din New York în 1998, când a văzut-o pe prietena ei făcând cu mâna către cineva din spatele ei.

„Când m-am întors, am observat un bărbat și o femeie blondă atractivă care se apropiau de noi”, a scris ea. „Bună, sunt Donald Trump”, a spus bărbatul când a ajuns la masa mea.

Ea a spus că Trump a făcut-o să se simtă „centrul lumii sale” și că a fost „captivată de farmecul și natura sa ușoară”.

Administrația Trump a fost supusă presiunilor din cauza eșecului de a face publice dosarele Epstein. Președintele a fost supus unei atenții sporite cu privire la legăturile sale personale cu fostul infractor sexual, după ce FBI și Departamentul de Justiție au concluzionat luna trecută că acesta s-a sinucis și nu deținea o „listă de clienți”.