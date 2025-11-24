O săptămână întreagă dedicată României, cu ocazia Zilei Naționale, la National Geographic

De Ziua Națională a României și în toată săptămâna în care cade „ decembrie, National Geographic are programate o serie de documentare destinate țării noastre.

Programele sunt menite să exploreze istoria, geografia, cultura și miturile care, împreună, au țesut identitatea unică a României.

Vorbim de producții tematice consacrate, episoade tematice și documentare care aduc în prim-plan atât evenimente istorice, cât și tradiții sau episoade mai puțin cunoscute.

Programul documentarelor

Pe 1 decembrie, la ora 20.00, este programat documentarul „Oceanul pe uscat: Marea secretelor” – o incursiune în adâncurile Mării Negre, aici, unde, datorită lipsei de oxigen, au fost păstrate intacte, timp de milenii, epave. Aflăm despre flota dispărută în doar 30 de minute, mistere din perioada imperiilor și submarinul pierdut al lui Hitler.

Pe 2 decembrie, la ora 20.00 – „Europa văzută de sus: România” – imagini ale României filmate de sus, de la podul de peste Dunăre, la culorile Cimitirului Vesel și câmpurile de floarea-soarelui.

Pe 3 decembrie – ora 20.00 – „Dezastre în aer: Accidentul de la Balotești” – analiza celui mai grav accident aviatic de la Balotești – prăbușirea cursei TAROM 371, la scurt timp de la decolarea din București. Episodul investighează cauzele și contextul tragediei și arată cum acest fel de drame au fost de natură să influențeze toată aviația internațională.

Pe 5 decembrie, ora 20.00 – „Atlasul locurilor blestemate: Blestemul lui Vld Țepeș”. Finalul săptămânii aduce în prim-plan documentarul lui Sam Sheridan, care îmbină istoria, folclorul și genetica pentru a analiza un blestem care ar fi influențat timp de secole destinul țării. Nu este lăsat la o parte nici portretul unuia dintre cele mai controversate personaje istorice europene.