Agenții de presă și publicații internaționale refuză noile reguli ale Pentagonului

În consecință, acestea riscă să-și piardă acreditările și accesul la informații din sediul Departamentului Apărării al SUA.

Noile reguli vin după ce Pentagonul a restricționat deja accesul jurnaliștilor în clădire, a forțat unele redacții să-și părăsească birourile și a redus drastic numărul conferințelor de presă. Asociația Presei Pentagonului (PPA) a criticat politica, spunând că aceasta „cenzurează angajații Pentagonului și amenință jurnaliștii care încearcă să obțină informații neaprobatate oficial”.

AFP a transmis într-un comunicat că „nu poate accepta termenii documentului Pentagonului, care par să încalce principiile constituționale ale SUA și principiile fundamentale ale jurnalismului”. Agenția a precizat că va continua să acopere activitatea Pentagonului „liber și corect, așa cum a făcut de decenii”.

În jur de 100 acreditări posibil revocate

Și rețelele TV ABC, CBS, CNN, Fox și NBC au emis un comunicat comun, afirmând că noile reguli „ar restricționa capacitatea jurnaliștilor de a informa publicul cu privire la probleme importante de securitate națională”. Alte publicații conservatoare, precum Washington Times și Newsmax, au refuzat de asemenea să semneze. În total, aproximativ 100 de acreditări ar putea fi revocate.

Aceste măsuri fac parte dintr-o serie de restricții impuse jurnaliștilor în ultimele luni. Anterior, opt redacții, printre care The New York Times, Washington Post, CNN, NBC și NPR, au fost obligate să părăsească birourile dedicate din Pentagon pentru a face loc altor organizații media, majoritatea conservatoare.

În plus, jurnaliștii trebuie să fie însoțiți de oficiali ai Pentagonului dacă se deplasează în afara unor zone limitate, iar numărul briefingurilor oficiale a scăzut semnificativ – aproximativ șase conferințe de presă în acest an, față de două sau mai multe pe săptămână în timpul administrației lui Joe Biden.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth – fost moderator la Fox News și veteran al Gărzii Naționale – a fost implicat în controverse privind scurgerile de informații. În acest an, el a dezvăluit din greșeală detalii despre atacuri viitoare în Yemen într-un chat de pe aplicația Signal, la care un jurnalist fusese adăugat accidental. Hegseth a mai folosit Signal pentru a discuta despre atacuri în Yemen cu soția și alte persoane care în mod normal nu ar fi implicate, ceea ce a declanșat o investigație a Inspectorului General al Pentagonului.