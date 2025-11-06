Marius Budăi avertizează: PSD nu va sta la guvernare în orice condiții. Răbdarea are limite

Budăi afirmă că o parte dintre aliați au încălcat în mod repetat Acordul Politic și au luat decizii în Guvern „fără consultări și fără consens”, ceea ce pune la încercare limitele PSD: „Partenerii trebuie să realizeze că răbdarea PSD are limite și că ieșirea de la guvernare este o opțiune cât se poate de validă, chiar dacă de ultimă instanță”.

Social-democratul acuză „orgolii inutile” din partea celor care „sfidează Acordul Politic”, susținând că adevărata responsabilitate nu aparține PSD, ci celor care „subminează Coaliția”.

„Să nu-și mai imagineze că, în numele responsabilității și pro-europenismului pe care îl pretind din partea PSD, pot să își facă de cap la guvernare. Putem fi responsabili și pro-europeni și din opoziție”, adaugă el.

Budăi avertizează că cei care vor împinge țara în instabilitate trebuie „să dea socoteală”, dacă vor continua să ignore angajamentele asumate.

Social-democratul enumeră și cele trei condiții „urgente” pe care PSD insistă să le impună în Coaliție, respectiv majorarea salariului minim, în conformitate cu legea națională, legislația europeană și cu pierderile de putere de cumpărare, adoptarea rapidă în Parlament a legislației PSD privind scutirea de la plata CASS pentru mame, veterani, foști deținuți politici și personal monahal, precum și legea burselor de excelență olimpică și plata cu ora a profesorilor, precum și implementarea măsurilor din Programul PSD pentru noile investiții, respingând „orice alt Pachet al lui Bolojan” care nu conține soluțiile propuse de social-democrați.