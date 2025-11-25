Ana Ciceală spune că Nicuşor Dan nu i-a cerut retragerea din cursa pentru Capitală: „Nu mi-ar cere niciodată aşa ceva”

Ana Ciceală a declarat marți că preşedintele Nicuşor Dan nu i-a cerut să se retragă din competiţia pentru Primăria Capitalei.

În privinţa situației în care Cătălin Drulă a apărut în campania de până acum alături de Nicuşor Dan, candidata consideră că mișcarea este parte a unor iniţiative electorale.

Întrebată la Europa FM despre o posibilă cerere de retragere venită din partea președintelui, Ana Ciceală și-a menținut poziția, declarând că „nu, şi vă pot asigura că nu mi-ar cere niciodată aşa ceva. Îl cunosc de atâţia ani”.

Ana Ciceală a vorbit și despre anii în care a lucrat alături de Nicuşor Dan.

„Noi am lucrat împreună, în echipa lui apropiată, zece ani, am fost la Asociaţia Salvaţi Bucureştiul, înainte să intru în politică, am fondat împreună cu alţii un partid, unul era Salvaţi Bucureştiul în 2015. Am lucrat în majoritate şi în echipă, în ultimii patru ani la Primăria Capitalei, eu am fost preşedinta Comisiei de Mediu”, a spus Ciceală.

Referitor la fotografia publicată de Cătălin Drulă împreună cu președintele Nicușor Dan, candidata de la SENS a refuzat să discute.

„Nu vreau să comentez, cred că sunt tot felul de acţiuni de campanie, activităţi de campanie. Buna noastră colaborare vă pot asigura că va continua, sunt foarte multe lucruri care ne leagă şi la care ţinem, proiecte care ţin de Bucureşti, de bucureşteni şi sunt convinsă că va fi, aşa cum a fost şi în ultimii zece ani, o colaborare strânsă”, a spus Ciceală.

Referitor la o posibilă cerere de retragere primită din partea candidatului USR la fotoliul de primar, Cătălin Drulă, răspunsul lui Ciceală a fost același.

„Au fost persoane din jurul meu care au purtat discuţii, dar hai să vă întreb altfel, Cătălin Drulă i-a cerut lui Ciprian Ciucu să se retragă sau invers? Eu nu i-am auzit şi oare de ce n au făcut asta? (..) Asta vine din lucrurile pe care ei le au negociat sau nu şi se concurează între ei”.