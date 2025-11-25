Sorin Grindeanu, mesaj de Ziua Internațională împotriva Violenței Femeilor: „Violența nu trebuie tolerată niciodată, sub nicio formă”

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a transmis astăzi un mesaj pe pagina sa de Facebook cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor.

Palatul Parlamentului a fost iluminat marți seară în portocaliu, semn al solidarității față de victimele acestui fenomen. Liderul social democrat a scris despre responsabilitatea pe care societatea și instituțiile o au în protejarea femeilor aflate în situații de risc.

„În spatele fiecărei lumini se află o poveste nespusă, o viață marcată, o femeie care a trecut prin suferință – sau care, poate, încă așteaptă ajutor.”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Președintele PSD a declarat că violența împotriva femeilor nu trebuie să fie un subiect ignorat și că problema necesită o implicare majoră din partea instituțiilor statului.

„Violența nu trebuie tolerată niciodată, sub nicio formă”, a afirmat el.

Grindeanu a cerut ca societatea și autoritățile să ofere sprijin concret victimelor violenței aflate în situații de risc.

„Responsabilitatea noastră, ca instituții și ca societate, este să facem mai mult, să ascultăm, să protejăm, să acționăm”, a scris Grindeanu.