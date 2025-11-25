Palatul Cotroceni iluminat în portocaliu. Un apel ferm privind violența împotriva femeilor în România

Campania are loc anual în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie și urmărește să atragă atenția asupra unuia dintre cele mai grave fenomene sociale: violența împotriva femeilor în România.

Potrivit datelor oficiale, în primele zece luni ale acestui an, 57 de femei și-au pierdut viața în urma agresiunilor motivate de gen. Acest bilanț alarmant arată că nu este vorba despre incidente izolate, ci despre un fenomen amplu și îngrijorător care indică un eșec al autorităților în protejarea victimelor. Chiar și în situațiile în care existau ordine de protecție, acestea nu au fost respectate sau puse în aplicare eficient, ceea ce a permis tragice derapaje ale sistemului.

Administrația Prezidențială subliniază că este esențial ca autoritățile să treacă de la declarații la acțiuni concrete, prin implementarea unor mecanisme eficiente de monitorizare, sprijin și protecție a victimelor. Instituțiile statului trebuie să intervină prompt, iar politicile publice să fie adaptate realităților din teren, astfel încât tragediile să poată fi prevenite. Totodată, societatea este chemată să adopte o atitudine de zero toleranță față de orice formă de abuz.