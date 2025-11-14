Daniel Băluță, despre contracandidații la Primăria Capitalei: „Ciucu, un primar de sector bun. Drulă, un om cu puțină experiență”

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a vorbit vineri seară la Antena 3 CNN despre contracandidații săi din cursa pentru București, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă.

Despre Ciprian Ciucu, Băluță a spus că „este un primar de sector bun, mai are foarte multe lucruri de făcut în sectorul 6, a promis că face spital, a promis că va închide prelungirea Ghencea, plus alte proiecte de infrastructură. Sunt convins că, în calitate de primar general, îl voi ajuta să deblocheze aceste obstacole birocratice.”

Referitor la Cătălin Drulă, Băluță a precizat că „este un om cu destul de puțină experiență în administrație și cred că ar fi extraordinar să înceapă cu o primărie de sector pentru a avea ceva mai multă experiență.”.

Daniel Băluță a explicat că experiența este absolut necesară în gestionarea unui oraș mare precum București și că Drulă ar trebui să-și construiască această bază înainte de a aspira la Primăria Generală.