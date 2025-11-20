Prima pagină » Știrile zilei » Ionuț Moșteanu: „Tot sistemul național de apărare trebuie bine motivat”

Ionuț Moșteanu: „Tot sistemul național de apărare trebuie bine motivat”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat joi la Guvern că România se confruntă cu noi provocări, inclusiv noi incidente cu drone în apropierea graniței, și a subliniat că întreg sistemul național de apărare trebuie „bine motivat” în perioada următoare.
Rareș Mustață
20 nov. 2025, 13:55, Politic

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a avertizat joi că România traversează o perioadă complicată, în contextul intensificării acțiunilor rusești în apropierea graniței.

El a precizat că, în urmă cu două nopți, au fost înregistrate din nou incidente cu drone, iar situația de la frontieră rămâne tensionată.

„Cred că tot sistemul național de apărare trebuie să fie bine motivat în perioada care urmează și vedeți ce probleme avem. În fiecare zi… acum două nopți am avut din nou drone. Rușii se agită destul de mult la marginea noastră sau în marginea noastră”, a declarat Moșteanu la Guvern.

Referindu-se la incidentul cu un camion menționat anterior de jurnaliști, ministrul a spus că va merge la minister pentru a obține mai multe informații: „Ați dat exemplu cu camionul. Acum o să ajung și eu la minister să aflu mai multe lucruri”.

Moșteanu a adăugat că și Ministerul de Interne se confruntă cu provocări crescute față de situația de acum doi ani, fără a oferi detalii, dar a insistat asupra nevoii unei reevaluări la nivel național: „Cred că trebuie să ne uităm atent care sunt prioritățile noastre ca țară, ca națiune, în perioada următoare.”