Suma imensă care i-ar fi fost oferită denunțătorului din dosarul „Mită la MApN”, Octavian Berceanu

Octavian Berceanu, cel care a sesizat procurorii în dosarul denumit în presă „Mită la MApN”, descrie, la EuropaFM, coordonarea anchetei şi amploarea schemei pe care a contribuit să o scoată la lumină. „Intermediar am fost doar în viziunea structurii care au organizat această inginerie”, a spus el, explicând că, de fapt, a colaborat cu organele de urmărire penală şi a construit împreună cu DNA „strategia” anchetei.

Berceanu susţine că actorii din spatele afacerii nu erau doar persoane izolate, ci o „structură din afară a României” care ar fi încercat să introducă în Europa muniţie fabricată în Rusia sau „de tip rusesc”, pentru a o achiziţiona cu bani din fonduri precum SAFE şi ulterior a o revinde pe piaţa ucraineană.

„Au găsit un punct slab pe teritoriul României ca membru NATO şi s-au gândit că aceasta este o oportunitate de a introduce acest armament prin România, să-l revopsească pentru a dispărea provenienţa şi să fie revândută”, a afirmat denunţătorul.

Suma promisă lui Berceanu

Despre recompensele propuse de suspecţi pentru a-i facilita operaţiunile, Berceanu a relatat o diferenţă între ceea ce apare în stenograme şi oferta reală transmisă lui: „Banii care mi-au fost oferiţi mie în propunerea lor au fost de 10 milioane de euro. (…) În stenograme scrie un milion în referire la domnul ministru, pe persoana 10 milioane.”

Structuri, oameni, intenții și mod lor de business

Berceanu a insistat că a ales să meargă „până la capăt” şi să devoaleze „oamenii, intenţiile şi modul lor de business”, arătând că a sesizat succesiv DNA şi a participat la construirea strategiei de anchetă.

„Eu am colaborat, eu am denunţat fapta în toată organele de urmărire penală, am mers de la DNA, cu ei am construit strategia şi în multele variante care le-am avut, am ales operaţia de a merge mai departe şi de a devoala tot ce se află în spatele acestei structuri”, a spus el.

Marius Isăilă a fost arestat, vineri, pentru cumpărare de influență la MApN. Acesta a promis 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, susțin procurorii. În această situație, ministrul Apărării are calitatea de martor în dosar.