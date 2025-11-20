Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, avertizează: Fără reformă administrativ-teritorială, „vom avea aceleași discuții și peste câțiva ani”

El spune că în coaliție au loc discuții privind reducerea unor anvelope salariale, însă subliniază că nu consideră oportună o astfel de măsură în anumite domenii.

„Costurile cu cheltuielile salariale sunt mari, sunt undeva la 150 de miliarde pe an”, a spus Moșteanu, adăugând că doar Ministerul Apărării are o pondere importantă: „12 miliarde din aceste costuri sunt la Ministerul Apărării”.

A explicat apoi că Ministerul Apărării gestionează un număr mare de angajați din sistemul național de securitate.

„E și o parte importantă din societate care lucrează sub ordinea Ministerului Apărării. Discuția e mai amplă în realitate”.

Reforma administrativ-teritorială, „singura soluție reală”

Ministrul a afirmat clar că România nu poate continua cu același model administrativ dacă vrea să își reducă cheltuielile.

„Dacă noi, an de an, continuăm cu același număr de județe, instituții, primării care abia reușesc să-și acopere cheltuielile, nu o să ajungem nicăieri”, a avertizat el.

A urmat declarația privind direcția obligatorie în care trebuie să meargă statul: „Trebuie reformă administrativ-teritorială și oricât ar fugi unii de asta, tot aici o să ajungem”.

Legea salarizării, „în ceasul al 13-lea”

Moșteanu a subliniat că un alt pilon al restructurării trebuie să fie reforma salarizării în sectorul bugetar.

„Noi ca stat, în ceasul al 13-lea, trebuie să facem această lege unică a salarizării bugetare”, a spus ministrul.

A completat că noua lege ar aduce „transparență și echitate și așteptări corecte pentru următorii ani”.

Se va aplica pachetul de reducere cu 10% înainte de alegerile din Capitală?

Întrebat despre pachetul administrativ aflat pe masa coaliției, care prevede o reducere de 10% a bugetelor, Moșteanu a răspuns că decizia nu este încă luată.

„Vom vedea în ce formă va ieși acest pachet administrativ. Vom decide dacă o facem înainte de alegeri sau după”.

Ministrul a insistat însă asupra priorității măsurilor pentru bugetul de anul viitor.

„Important este să avem aceste măsuri în vigoare când construim bugetul de anul viitor”, a declarat Moșteanu.

Modelul Poloniei

Moșteanu a făcut o comparație cu Polonia, țară care a realizat reforma administrativă încă din anii ’90.

„Polonia bagă anul acesta în apărare 4,7% din PIB, undeva la 47 de miliarde de dolari. Iată unde a ajuns administrându-și bine teritoriul și cheltuielile”, a conchis ministrul.