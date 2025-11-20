Dogioiu face clarificări privind reforma administrativă: Nu este vorba de o tăiere a salariilor cu vreun procent

„În ceea ce privește proiectul reformei administrative, doresc să subliniez că încă o dată că nu este vorba de o tăiere a salariilor cu vreun procent”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Guvernului, joi, într-o conferință de presă.

„Salariile nu se taie cu 10%. Este vorba doar despre o reducere a fondului de cheltuieli cu personalul și fiecare ordonator de credit în parte va avea libertatea să decidă cum anume, în mod concret, va opera această reducere stabilită prin proiect, atunci, sigur, când el se va întâmpla”, a continuat Dogioiu.

Miercuri, premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu, că pachetul de reformă în administrație prevede o „anvelopă de recomandare” prin care ministerele trebuie să reducă, în 2025, cheltuielile de personal cu până la 10%.