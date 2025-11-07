Marius Isăilă, fost senator PSD, a fost reținut de DNA pentru cumpărare de influență la MApN

Procurorii DNA anunță că au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând de joi, a lui I.M.O., pentru cumpărare de influență.

În ordonanța procurorilor se arată că, în datele de 9 și 15 octombrie 2025, în București, I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană, martor, 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată.

Infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârșirea altor infracțiuni de corupție.

Vineri, I.M.O. va fi prezentat Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Surse judiciare au declarat că este vorba despre Marius Isăilă, fost senator PSD.