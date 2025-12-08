Paramount atacă: ofertă concurentă pentru achiziția Warner Bros. Discovery, în ciuda pactului cu Netflix

Paramount Skydance anunță o mișcare surpriză: o ofertă în valoare de 108,4 miliarde de dolari pentru achiziția Warner Bros. Discovery (WBD). Pasul vine în contextul în care vinerea trecută, Netflix a fost de acord să cumpere studiourile de film și televiziune și divizia de streaming a Warner Bros. Discovery cu o valoare totală a întreprinderii de aproximativ 82,7 miliarde de dolari (valoare a capitalului propriu de 72 miliarde de dolari).

Oferta Netflix vine cu o taxă de reziliere de 5,8 miliarde de dolari și era probabil să se confrunte cu o puternică examinare antitrust. Totuși, oferta Paramount ar putea fi, la rândul său, supusă unui nivel ridicat de control. O fuziune între Paramount și Warner Bros ar consolida poziția dominantă a acesteia în industria cinematografică. Acest lucru ar putea duce, în opinia unora, la pierderi de locuri de muncă, pe fondul consolidării rapide a industriei, notează Reuters.

Paramount era considerată favorită pentru achiziție

Paramount era considerată favorită pentru achiziția Warner Bros, scrie CNN. Încă din luna septembrie, compania a prezentat mai multe oferte pentru a crea un gigant al divertismentului capabil să concureze cu Netflix. Acestea au fost, însă, respinse.

Paramount s-a adresat direct acționarilor Warner Bros. Discovery cu o ofertă în numerar. Într-un interviu pentru CNBC, David Ellison, CEO-ul Paramount, susține în continuare că oferta sa era mai bună decât cea avansată de Netflix.

„Ne aflăm pe Wall Street, unde banii lichizi sunt încă regii. Oferim acționarilor cu 17,6 miliarde de dolari mai mult decât suma prevăzută în acordul pe care l-au semnat cu Netflix. Și credem că, atunci când vor vedea ce le oferim în prezent, vor vota în favoarea noastră”, a declarat Ellison, luni, pentru CNBC.

Ce mai oferă Paramount în procesul de achiziție a Warner Bros. Discovery

Potrivit CNN, Paramount a oferit 30 de dolari pe acțiune într-o tranzacție integrală în numerar pentru întreaga companie. Pe de altă parte, Netflix a oferit 27,75 dolari pentru Warner Bros. și HBO – 23,25 dolari pe acțiune în numerar și 4,50 dolari în acțiuni.

Netflix vrea să cumpere studiourile și divizia de streaming ale Warner Bros Discovery. Pe de altă parte, Paramount dorește să cumpere WBD în întregime, incluzând activele de cablu.

Critici privind achiziția Warner Bros. Discovery de către Netflix

Scenariști, producători, regizori și proprietari de cinematografe de la Hollywood și-au exprimat scepticismul față de propunerea Netflix de a prelua studiourile și afacerile de streaming ale Warner Bros. Discovery, afirmând că acest lucru riscă să le submineze interesele.

De asemenea, și președintele american Donald Trump a spus că Netflix ar putea întâmpina dificultăți în obținerea aprobărilor pentru tranzacție.

„Au o cotă de piață foarte mare, iar când vor avea Warner Brothers, această cotă va crește mult”, a spus președintele SUA. „Ar putea fi o problemă”, a adăugat Trump.

Netflix, care ar ajunge să dețină și HBO Max al Warner, ar depăși pragul de 30% cotă de piață în SUA. Totuși, Netflix ar urma să argumenteze că și alte servicii de streaming ar trebui luate în considerare când se evaluează piața.