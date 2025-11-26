Două state europene au convenit să cumpere drone subacvatice pentru uz militar

Două state europene au convenit să achiziționeze drone subacvatice pentru uz militar. Aceste drone se pretează la diverse utilizări militare, de la monitorizarea cablurilor submarine și până la căutarea minelor, notează Reuters.

Această informație a fost comunicată de compania Euroatlas, cu sediul în Bremen, Germania, pentru agenția Reuters. Compania a semnat primele două contracte cu ministerele apărării ale celor două state europene pentru vânzarea de drone subacvatice.

La ce vor fi folosite dronele subacvatice

Tranzacțiile pentru drona Greyshark au o valoare totală de peste 100 de milioane de euro, a declarat Eugen Ciemnyjewski, CEO al Euroatlas, într-un interviu pentru sursa citată.

El a refuzat să spună care sunt țările, limitându-se să spună că cele două colaborează strâns.

Potrivit lui Ciemnyjewski, aceste drone vor fi utilizate pentru o aplicație militară specială și nu vor fi transformate în arme.

Greyshark este o dronă subacvatică autonomă de dimensiuni medii și are o rază lungă de acțiune, care poate fi utilizată în grupuri. Modelul actual are o durată maximă de funcționare de 5 zile și jumătate, iar prezent se lucrează la o versiune care poate petrece 16 săptămâni sub apă.

Dronele navale au fost utilizate în războiul dintre Ucraina și Rusia, în special cele care se deplasează la suprafața apei.

Australia a declarat că va cheltui 1,1 miliarde de dolari pentru o flotă de drone subacvatice autonome Ghost Shark. Acestea sunt dezvoltate de forțele sale de apărare și de start-up-ul american Anduril Industries, pentru supraveghere și atacuri.