Trump preia din retorica Moscovei și cere Ucrainei să organizeze alegeri prezidențiale: Se ajunge la un punct în care nu mai este democrație

Într-un amplu interviu acordat publicației POLITICO, Donald Trump nu s-a ferit să ceară Ucrainei să organizeze alegeri prezidențiale, deși Constituția țării nu permite organizarea vreunui tip de scrutin în timpul legii marțiale.

Întrebat dacă este momentul potrivit pentru ca Ucraina să organizeze scrutinul prezidențial, Trump a răspuns, fără ezitare, că da. Liderul de la Casa Albă a aruncat acuze inclusiv la adresa lui Volodimir Zelenski.

„Da, cred că da. A trecut mult timp. Situația nu a fost tocmai roz. Da, cred că este momentul potrivit. Cred că este un moment important pentru a organiza alegeri. Ei folosesc războiul pentru a nu organiza alegeri, dar cred că poporul ucrainean ar trebui să aibă această alegere. Și poate că Zelenski ar câștiga. Nu știu cine ar câștiga. Dar nu au mai organizat alegeri de mult timp. Vorbesc despre democrație, dar se ajunge la un punct în care nu mai este democrație”, a spus Trump pentru sursa citată.

Zelenski a devenit președintele Ucrainei în 2019, având un mandat de cinci ani. În acest sens, alegerile prezidențiale trebuiau organizate în prima parte a anului 2024. Legea marțială aflată în vigoare în Ucraina nu permite organizarea alegerilor pe timp de război și, prin urmare, scrutinul nu a putut fi organizat la termen.