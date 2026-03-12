Prima pagină » Știri externe » Un consilier al noului lider suprem al Iranului îl numește pe Donald Trump „Satan întruchipat” și promite să distrugă Israelul

Un consilier militar de rang înalt al noului lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, l-a numit miercuri pe președintele american Donald Trump „Satan”, promițând în același timp că țara sa va distruge Israelul.
12 mart. 2026, 10:24, Știri externe

Consilierul Yahya Rahim Safavi a declarat la televiziunea de stat că:„Trump este cel mai corupt și mai stupid președinte american”. El a mers și mai departe numindu-l pe președintele american, „însuși Satana”, potrivit Le Figaro.

Oficialul iranian s-a referit și la Israel despre care a afirmat că cele două state nu pot coexista.

„În Orientul Mijlociu, Israelul și Iranul nu pot coexista. Unul dintre cei doi trebuie să rămână. Cel care va rămâne este Iranul, iar cel care va fi distrus este, fără îndoială, regimul sionist”, a adăugat el.

Președintele SUA, Donald Trump a declarat că numirea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem a fost „o alegere innaceptabilă”, adăugând că: „Nu va dura foarte mult”.

Israelul a avertizat că nu va ezita să-l asasineze pe clericul șiit, considerat la fel de radical ca tatăl său, care a fost ayatollah timp de 37 de ani, încă de la revoluția Islamică.

 

