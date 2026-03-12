Prima pagină » Știri externe » „King of the World”: O statuie cu Donald Trump și Jeffrey Epstein în postura din „Titanic” a apărut la Washington

O statuie satirică reprezentându-i pe Donald Trump și pe Jeffrey Epstein în celebra postură din filmul Titanic a fost instalată pe National Mall, în apropierea Capitoliului din Washington, D.C.. Lucrarea artistică, intitulată „King of the World”, a atras rapid atenția trecătorilor și a stârnit controverse politice și reacții pe rețelele sociale.
12 mart. 2026

Statuia, înaltă de aproximativ 3,5 metri, îi arată pe Trump și Epstein recreând scena celebră din „Titanic” în care personajele Jack și Rose stau la prova navei, cu brațele întinse spre orizont. Sculptura este vopsită în auriu și este amplasată pe o replică a provei vasului, orientată spre Monumentul Washington. Potrivit Euronews, opera a fost plasată în zonă de un colectiv anonim de artiști care se prezintă sub numele The Secret Handshake. Grupul este cunoscut pentru intervenții artistice provocatoare în spațiul public, menite să genereze dezbatere politică.

La baza sculpturii se află o plachetă cu un mesaj satiric care compară relația dintre cei doi cu povestea de dragoste din „Titanic”. Textul face referire la „călătorii luxoase, petreceri extravagante și schițe nud secrete”. Este o aluzie ironică la stilul de viață asociat cu Epstein și cercurile sale sociale. În apropierea statuii au fost amplasate și bannere cu fotografii în care Trump și Epstein apar împreună, alături de sloganul „Make America Safe Again”.

Statuia este interpretată de mulți observatori drept o critică artistică a relației sociale pe care cei doi au avut-o în trecut. Este o temă care a reapărut frecvent în dezbaterea publică americană.

După apariția ei pe National Mall, numeroși turiști și localnici s-au oprit pentru a fotografia lucrarea sau pentru a citi mesajele atașate la bază. Unii vizitatori au făcut selfie-uri cu statuia. Alții au discutat despre mesajul politic al instalației, care a generat atât reacții de susținere, cât și critici. Aceasta nu este prima lucrare controversată realizată de același colectiv artistic. În 2025, artiștii au instalat pe același bulevard o altă statuie intitulată „Best Friends Forever”, în care Trump și Epstein erau reprezentați ținându-se de mână.

