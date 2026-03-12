„King of the World”: O statuie cu Donald Trump și Jeffrey Epstein în postura din „Titanic” a apărut la Washington

Statuia, înaltă de aproximativ 3,5 metri, îi arată pe Trump și Epstein recreând scena celebră din „Titanic” în care personajele Jack și Rose stau la prova navei, cu brațele întinse spre orizont. Sculptura este vopsită în auriu și este amplasată pe o replică a provei vasului, orientată spre Monumentul Washington. Potrivit Euronews, opera a fost plasată în zonă de un colectiv anonim de artiști care se prezintă sub numele The Secret Handshake. Grupul este cunoscut pentru intervenții artistice provocatoare în spațiul public, menite să genereze dezbatere politică.

Mesajul din spatele statuii

La baza sculpturii se află o plachetă cu un mesaj satiric care compară relația dintre cei doi cu povestea de dragoste din „Titanic”. Textul face referire la „călătorii luxoase, petreceri extravagante și schițe nud secrete”. Este o aluzie ironică la stilul de viață asociat cu Epstein și cercurile sale sociale. În apropierea statuii au fost amplasate și bannere cu fotografii în care Trump și Epstein apar împreună, alături de sloganul „Make America Safe Again”.

Estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein, como ‘Jack y Rose’, en posición inspirada en la película Titanic, fue colocada cerca del Capitolio de los Estados Unidos. El símbolo de la guerra contra Irán: Archivos de Epstein.

RT👇 pic.twitter.com/QHeqddCGAW — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) March 11, 2026

Statuia este interpretată de mulți observatori drept o critică artistică a relației sociale pe care cei doi au avut-o în trecut. Este o temă care a reapărut frecvent în dezbaterea publică americană.

Trecătorii și-au facut selfie cu statuia

După apariția ei pe National Mall, numeroși turiști și localnici s-au oprit pentru a fotografia lucrarea sau pentru a citi mesajele atașate la bază. Unii vizitatori au făcut selfie-uri cu statuia. Alții au discutat despre mesajul politic al instalației, care a generat atât reacții de susținere, cât și critici. Aceasta nu este prima lucrare controversată realizată de același colectiv artistic. În 2025, artiștii au instalat pe același bulevard o altă statuie intitulată „Best Friends Forever”, în care Trump și Epstein erau reprezentați ținându-se de mână.