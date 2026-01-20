Prima pagină » Știri externe » O replică uriașă a unui mesaj atribuit lui Trump către Epstein apare pe National Mall

O lucrare de artă de peste trei metri înălțime, cu mesaj de protest, a fost amplasată pe National Mall din Washington, stârnind reacții puternice. Instalația reproduce un mesaj aniversar controversat asociat cu numele lui Donald Trump, parte dintr-o colecție de scrisori oferite, în urmă cu mai multe decenii, lui Jeffrey Epstein, arată CNN.
Victor Dan Stephanovici
20 ian. 2026, 10:42, Știri externe

Realizată de colectivul artistic „The Secret Handshake”, instalația este o replică de 10 picioare (aproximativ 3 metri) a unei felicitări de zi de naștere. Pe o parte se găsește nota ce poartă numele lui Trump, cunoscută publicului după dezvăluirile din presă din 2025. Pe cealaltă parte apare mesajul ironic: „Happy Birthday To A ‘Terrific Guy!’”.

Potrivit autorilor, lucrarea a fost montată peste noapte și are permisiunea de a rămâne expusă până la sfârșitul săptămânii, mai scrie CNN.

Originea mesajului și poziția lui Trump

Scrisoarea reprodusă provine din așa-numitul „birthday book”, o colecție de urări și mesaje adunate pentru Epstein la începutul anilor 2000. Documentul include un desen stilizat al unei siluete feminine și semnătura „Donald”, însoțită de urarea: „Happy Birthday – and may every day be another wonderful secret”.

Trump a contestat public autenticitatea mesajului și a negat orice legătură apropiată cu Epstein. Dealtfel, el a și intentat proces publicației care a relatat inițial despre document. Nu există acuzații legale împotriva sa în legătură cu acest caz.

Instalația apare în contextul creșterii presiunii asupra administrației americane pentru publicarea integrală a documentelor din dosarul Epstein. Deși mii de pagini au fost deja făcute publice, autoritățile admit că majoritatea materialelor sunt încă analizate, în ciuda termenului-limită prevăzut de lege.

O plăcuță amplasată lângă lucrare invită trecătorii să adauge mesaje proprii, transformând instalația într-o formă de protest participativ.

Istoricul „The Secret Handshake”

Nu este prima intervenție a grupului pe National Mall. În trecut, aceștia au realizat statui și instalații cu caracter satiric și critic la adresa lui Trump. Temele abordate au fost atât relațiile politice ale acestuia, cât și episoade controversate din mandatul său.

Prin această nouă lucrare, artiștii declară că vor să mențină atenția publică asupra relațiilor de putere, responsabilității politice și necesității de transparență în cazul Epstein – un subiect ce continuă să genereze dezbateri intense în politica americană.

