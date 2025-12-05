Netflix intră în negocieri exclusive pentru achiziția Warner Bros. Discovery

Procesul rapid de achiziție a început după ce Warner Bros. Discovery s-a declarat deschisă ofertelor în octombrie, în contextul a trei propuneri consecutive primite de la Paramount, companie care a încercat să rămână în cursă și să obțină propriul acord pentru activele Warner Bros.

Oferta Netflix vizează studiourile Warner Bros. și activele de streaming HBO Max, în timp ce Paramount ceruse achiziția completă a WBD, conform sursei citate.

Potrivit Bloomberg, gigantul de streaming ar fi pus pe masă o clauză de despăgubire de 5 miliarde de dolari în cazul în care tranzacția nu s-ar finaliza. Și Comcast a transmis o ofertă pentru segmentul de studio și streaming.

Paramount a avertizat că preluarea de către Netflix ar întâmpina obstacole majore de natură antitrust din cauza poziției dominante a companiei pe piața globală de streaming. În plus, a acuzat conducerea WBD de posibile conflicte de interese, susținând că procesul de vânzare ar fi „înclinat” în favoarea Netflix, acuzații pe care Warner Bros. Discovery le-a respins.

Tranzacția ridică semne de întrebare și în privința viitorului directorului executiv al WBD, David Zaslav, al cărui pachet de compensații a fost recent ajustat pentru a include scenariul unei vânzări. Nu este clar ce rol ar urma să aibă într-o eventuală structură adaptată Netflix.

Acțiunile WBD au crescut cu aproape 6%, atingând un maxim al ultimului an.

Analiștii consideră că interesul celor trei competitori – Netflix, Paramount și Comcast – vine din valoarea strategică majoră a librăriei de conținut Warner, care include francize precum Harry Potter, DC Comics, Game of Thrones sau brandurile Hanna-Barbera.

Ce ar înseamna o tranzacție Netflix – Warner Bros.

Pentru Netflix, tranzacția reprezintă o schimbare de strategie fără precedent, compania fiind cunoscută pentru evitarea achizițiilor majore. Preluarea ar aduce însă un avantaj substanțial în zona proprietăților intelectuale consacrate și ar extinde capacitatea de producție globală, elemente esențiale într-o piață tot mai competitivă.

Dacă va fi finalizat acordul, Netflix ar prelua, printre altele, Warner Bros Motion Picture Group, Warner Bros Television, DC Studios, HBO și HBO Max, precum și vasta librărie de film și televiziune aferentă. Activele globale de televiziune, precum CNN, TNT Sports și Discovery Networks, nu ar fi incluse în tranzacție.

Industria cinematografică urmărește cu atenție impactul unei posibile alianțe Warner–Netflix, în contextul unor divergențe legate de fereastra de exclusivitate în cinematografe. În timp ce Netflix susține o perioadă de 17 zile înainte de lansarea în streaming, operatori precum AMC cer o fereastră de 45 de zile.

Dacă înțelegerea Netflix–Warner Bros. Discovery va primi aprobările necesare, piața de streaming și cinematografie ar putea intra în cea mai mare reconfigurare de la migrarea Hollywood-ului către platformele digitale.