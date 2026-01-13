Rusia convoacă ambasadorul Poloniei pentru eliberarea arheologului reținut

Rusia a anunțat marți că l-a convocat pe ambasadorul Poloniei pentru a protesta împotriva arestării unui arheolog rus și pentru a cere eliberarea imediată a acestuia.

Conform Reuters, în cazul în care acesta nu ar fi eliberat, s-ar ajunge la extrădarea sa în Ucraina.

Polonia a reținut luna trecută arheologul Alexander Butyagin la cererea Ucrainei, care îl acuză de săpături neautorizate și de furt de artefacte istorice în Crimeea.

Ministerul rus de Externe a precizat într-un comunicat că l-a chemat luni pe ambasadorul polonez Krzysztof Krajewski și i-a transmis că acuzațiile ucrainene sunt „absurde”.