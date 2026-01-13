În comunicat e menționat că Butyagin, angajat al muzeului Ermitaj din Sankt Petersburg, lucrează în Crimeea de zeci de ani, iar toate descoperirile sale au fost predate unui muzeu din regiune.
„Se subliniază faptul că Federația Rusă cere eliberarea imediată a cetățeanului rus și ca acesta să nu fie predat mașinii punitive a regimului de la Kiev, care nu are nicio asemănare cu justiția”, se arată în comunicat.
Ucraina susține că-și apără nu doar poporul și teritoriul, ci și moștenirea culturală în războiul împotriva Rusiei. Ea acuză Rusia că a luat obiecte istorice prețioase din Crimeea, pe care Moscova a anexat-o în 2014, și din alte regiuni după invazia lansată în februarie 2022.