Rusia cere Poloniei să elibereze un arheolog reținut la cererea Ucrainei. Moscova consideră acuzațiile venite din partea Ucrainei „absurde” și refuză extrădarea acestuia.
Rusia convoacă ambasadorul Poloniei pentru eliberarea arheologului reținut
Sursa foto: Hepta
Nițu Maria
13 ian. 2026, 11:35, Social

Rusia a anunțat marți că l-a convocat pe ambasadorul Poloniei pentru a protesta împotriva arestării unui arheolog rus și pentru a cere eliberarea imediată a acestuia.

Conform Reuters, în cazul în care acesta nu ar fi eliberat, s-ar ajunge la extrădarea sa în Ucraina.

Polonia a reținut luna trecută arheologul Alexander Butyagin la cererea Ucrainei, care îl acuză de săpături neautorizate și de furt de artefacte istorice în Crimeea.

Ministerul rus de Externe a precizat într-un comunicat că l-a chemat luni pe ambasadorul polonez Krzysztof Krajewski și i-a transmis că acuzațiile ucrainene sunt „absurde”.

În comunicat e menționat că Butyagin, angajat al muzeului Ermitaj din Sankt Petersburg, lucrează în Crimeea de zeci de ani, iar toate descoperirile sale au fost predate unui muzeu din regiune.

„Se subliniază faptul că Federația Rusă cere eliberarea imediată a cetățeanului rus și ca acesta să nu fie predat mașinii punitive a regimului de la Kiev, care nu are nicio asemănare cu justiția”, se arată în comunicat.

Ucraina susține că-și apără nu doar poporul și teritoriul, ci și moștenirea culturală în războiul împotriva Rusiei. Ea acuză Rusia că a luat obiecte istorice prețioase din Crimeea, pe care Moscova a anexat-o în 2014, și din alte regiuni după invazia lansată în februarie 2022.

