O companie aeriană a anulat toate zborurile către Venezuela până la finalul anului, iar alte două companii urmează să se alăture deciziei

Compania aeriană a precizat că intenția sa este să reia zborurile către Venezuela „de îndată ce vor fi restabilite garanțiile de siguranță”, în timp ce menține contactul cu autoritățile și monitorizează situația din țara sud-americană. Se așteaptă ca alte companii spaniole precum Air Europa sau Plus Ultra, care operează ruta Madrid-Caracas, să adopte măsuri similare, având în vedere precedentele privind revocarea licențelor și alertele de securitate emise în ultimele săptămâni, notează El Economista.

Suspendarea zborurilor coincide cu o perioadă de cerere ridicată, în plin sezon al sărbătorilor, lăsând mii de pasageri în incertitudine. Iberia, Air Europa și Plus Ultra însumează în mod obișnuit peste o duzină de frecvențe săptămânale între cele două țări, transportând până la 15.000 de călători în fiecare săptămână. Aceste cifre cresc semnificativ în decembrie, impulsionate de fluxul migrator venezuelean intens către Spania.

Contextul deciziei se întoarce la 21 noiembrie, când Administrația Federală a Aviației din Statele Unite (FAA) a emis o alertă privind „agravarea situației de securitate” în Venezuela și creșterea activității militare în jurul orașului Caracas. Avertismentul includea riscuri în timpul decolărilor, aterizărilor și survolurilor. Trei zile mai târziu, AESA a publicat un comunicat prin care întărea recomandarea de a evita operarea în spațiul aerian din apropierea Caracasului până la 1 decembrie, invocând prezența armelor antiaeriene și lipsa de coordonare în conflict.

Răspunsul Guvernului venezuelean a fost imediat: Institutul Național de Aeronautică Civilă a acordat un termen de 48 de ore pentru reluarea operațiunilor, sub amenințarea revocării licențelor. La expirarea termenului, Nicolás Maduro a anunțat retragerea drepturilor de trafic ale companiilor Iberia, TAP, Avianca, LATAM Colombia, Turkish Airlines și GOL, măsură formalizată în Monitorul Oficial din 26 noiembrie. Plus Ultra a fost, de asemenea, afectată de ultimatum.

Companiile spaniole susțin că poziția lor prioritizează siguranța și vor menține zborurile suspendate cât timp monitorizează evoluția situației. Între timp, mii de pasageri au apelat la conexiuni alternative prin Bogotá, Panama sau São Paulo pentru a putea călători între Spania și Venezuela.

Suspendarea temporară frânează creșterea record pe care o înregistra conexiunea aeriană, care în 2024 transportase 49.137 de pasageri și care în 2025 aspira să depășească 50.000 într-o singură lună, ajungând aproape la un milion de pasageri anual. Această creștere susținută este alimentată de migrația venezueleană, care a trecut de la 40.000 de rezidenți în Spania în 2014 la aproape 400.000 în 2025, concentrați în principal în Madrid, Catalonia, Comunitatea Valenciană și Insulele Canare.