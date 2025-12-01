„Nu am idee”. Trump este dispus să facă publice rezultatele RMN-ului, dar nu știe ce parte a corpului a fost examinată

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat reporterilor aflați duminică la bordul Air Force One că este dispus să facă publice rezultatele unui RMN efectuat recent.

„Dacă vor să le facă publice, nu am nimic împotrivă. E perfect”, a spus Trump, potrivit CNN.

Totuși, presat de un reporter să spună care parte a corpului său a fost examinată prin RMN, Trump a spus că nu știe. „Nu am nicio idee. A fost doar un RMN – care parte a corpului? Nu a fost creierul, pentru că am făcut un test cognitiv și l-am trecut cu brio”.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a insistat ca președintele american să facă publice rezultatele RMN-ului, după ce Trump l-a criticat pe Walz, într-o postare pe Truth Social, pentru modul în care a gestionat comunitatea somaleză din stat – folosind un termen jignitor.

„A existat vreodată cineva în istoria lumii căruia să i se fi prescris un RMN și să nu aibă nicio idee pentru ce era, așa cum spune el?”, a declarat Walz ulterior într-un interviu acordat emisiunii „Meet the Press” de la NBC.

În luna octombrie, Trump a dezvăluit în octombrie că a făcut un RMN la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, o vizită pe care Casa Albă a prezentat-o ca fiind „controlul medical anual de rutină” al președintelui. Totuși, Trump a efectuat controlul medical anual în luna aprilie, mai menționează sursa citată.