Ilie Bolojan: Cheltuielile de funcționare scad pentru prima dată, măsurile din iulie încep să dea rezultate

Cheltuielile de personal au scăzut cu aproape 5%, de la aproximativ 14,2 miliarde de lei la 13,7 miliarde de lei, ca urmare a măsurilor adoptate în iulie pentru reducerea deficitului bugetar, a spus premierul la Europa Liberă.

„Este pentru prima dată luna octombrie, când, față de luna octombrie a anului trecut, cheltuielile de personal au scăzut cu aproape 5%. În luna octombrie, au intrat în vigoare toate măsurile pe care le-am luat în iulie”, a declarat Bolojan.

Premierul a subliniat că până în vară cheltuielile publice au crescut semnificativ, cu aproximativ 10% pe primul semestru față de semestrul întâi al anului precedent.

Reduceri în administrația locală și centrală

De săptămâna viitoare, Guvernul va începe procedura de adoptare prin angajare de răspundere a pachetului de măsuri pentru administrația locală și centrală. „Mai luăm încă un set de măsuri, în așa fel încât anul viitor să scădem cu cel puțin două puncte procentuale acest deficit”, a explicat Bolojan.

Pachetul prevede o reducere de aproximativ 10% din personalul administrației locale și o reducere de aproximativ 10% a fondului de salarii în administrația centrală. „Per global, 10% din personalul din administrația locală ar trebui să plece”, a precizat premierul, adăugând că măsurile vor intra în vigoare de la 1 ianuarie, dar procedurile de reducere vor dura aproximativ un trimestru.

„Odată ce acest pachet este adoptat și ar trebui să treacă de CCR, pentru că am căutat să respectăm toate aspectele care țin de constituționalitate, în afară de calcularea numărului de angajați după o formulă care ține de numărul de locuitori și care, acolo unde personalul este în plus, impune reducerea de personal sau de cheltuieli de personal, înseamnă și o reducere în administrația centrală de aproximativ 10% a fondului de salarii și înseamnă transferul de competențe către administrația publică locală. Acest pachet nu înseamnă doar reduceri, înseamnă o schimbare a filozofiei în administrație. Administrația nu mai este doar o sursă de cereri către bugetul de stat, nu este doar o entitate în care îi faci transferul de bani pe care nu-i mai ai, ci este un factor de dezvoltare, un factor de responsabilitate pentru acele comunități”, afirmă Bolojan.

Procedurile se vor aplica din 1 ianuarie, dar nu se pot face reduceri de pe zi pe alta

„Va fi nevoie probabil de un trimestru ca să se deruleze toate procedurile pentru că partea de reduceri nu se face simplu. Asta în local.

În cea centrală, după ce s-ar adopta această lege, am fi în situația în care fiecare minister, fiecare autoritate, prin acte subsecvente, deci prin hotărâri de guvern, prin ordonanțe de urgență, vine și-și corectează lucrurile”.

Risc de suspendare a fondurilor europene

România se află într-o procedură de deficit excesiv, iar dacă nu reușește să reducă deficitul bugetar, risca suspendarea fondurilor europene. „Suntem, într-adevăr, în această procedură de deficit excesiv, pe care, dacă nu o corectăm, sanțiunea maximă pe care Comisiunea Europeană o poate adopta este suspendarea fondurilor europene”, a avertizat Bolojan.

Premierul a subliniat că măsurile luate în iulie au fost necesare pentru a evita această suspendare și că țara trebuie să respecte angajamentele asumate. „Trebuie să fim serioși, trebuie să fim responsabili și, dacă respectăm nu ceea ce ne-a impus Comisiunea Europeană, ci ceea ce ne-am angajat noi în interesul nostru, ieșim din această zonă de deficit excesiv”, a explicat el.