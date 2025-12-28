Prima pagină » Social » Bolojan taie indemnizația de hrană pentru 137 de copii cu handicap sau care suferă de HIV/SIDA

Bolojan taie indemnizația de hrană pentru 137 de copii cu handicap sau care suferă de HIV/SIDA

Guvernul condus de Ilie Bolojan taie indemnizația de hrană pentru 137 de copii cu handicap sau care suferă de HIV/SIDA: „Lasă oamenii vulnerabili şi mai vulnerabili”
Bolojan taie indemnizația de hrană pentru 137 de copii cu handicap sau care suferă de HIV/SIDA
Foto: Alexandru Dobre, MediafaxFoto
Petru Mazilu
28 dec. 2025, 14:29, Politic

Jurnalista Ioana Ulmeanu critică una dintre măsurile Guvernului Bolojan din Ordonanța „trenuleț”, ce presupune tăierea alocației de hrană pentru 137 de copii cu handicap sau care suferă de HIV/SIDA, potrivit Gândul.

Ioana Ulmeanu a comentat într-o notă dureros de ironică măsurile grave ale Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Hai să nu le mai găsim nod în papură și să nu le mai criticăm orice decizie care lasă oamenii vulnerabili şi mai vulnerabili”, a scris aceasta pe contul de Instagram.

Federația UNOPA cere anularea deciziei

„Federația UNOPA protestează vehement faţă de decizia Guvernului PSD, PNL, USR, UDMR de a tăia indemnizația de hrană de care beneficiau 137 de copii cu handicap de tip HIV/SIDA din România și cere anularea imediată a deciziei.

Prin Ordonanța trenuleț Guvernul face un cadou de Crăciun acestor copii și în anul 2026 le suspendă plata.

Astfel, la Art. XXXVIII ordonanța spune că în anul 2026, prevederile art. 582 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se mai aplică.

Art. 58 alin 2 din Legea nr. 448/2006 spune Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază de o alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice”, a transmis jurnalista Ioana Ulmeanu.

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Pensionarii din România trebuie să depună acest document la Casa de Pensii, până pe 31 decembrie 2025. Cine se încadrează
Gandul
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Povești din „Țara Aurului”, dezvăluite de CIA. Cum finanțau bogățiile românești spionajul Uniunii Sovietice în țările occidentale
Libertatea
Ai mâncat salată de boeuf din Mega Image? Din ce este făcută, de fapt
CSID
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Promotor