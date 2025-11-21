Ilie Bolojan despre reducerea cheltuielilor cu 10%: S-a transformat în percepția că se vor reduce cu 10% toate salariile, ceea ce nu are nici o legătură cu realitatea

„Acest pachet, deci fiscal, care ar trebui să intre în decembrie, va fi alături de pachetul pentru administrație, baza bugetului pe anul viitor. În ceea ce privește pachetul fiscal, așa cum știți, este prevăzută încă din august o creștere a impozitelor pe proprietăți la persoanele fizice de la începutul anului viitor. Această creștere era necesară, era un angajament al României încă de anii trecuți”, a afirmat premierul Bolojan, vineri, într-o conferință de presă.

Acesta a punctat că investiții realizate la nivel local „sunt finanțate într-o bună parte de la bugetul de stat al României prin programele naționale, prin fonduri europene cofinanțate de la bugetul de stat și în cazul marilor orașe din România sau unor puține localități, din bugetele lor locale”.

„Anul viitor nu vom mai putea transfera sume pentru echilibrare bugetară, pentru că nu avem acești bani”, a mai spus prim-ministrul.

Bolojan, clarificări privind reducerea cheltuielilor

Despre reforma administrației, Bolojan a mai precizat: „Nu înseamnă doar reducerea unor cheltuieli de personal, ci înseamnă în primul rând creșterea capacității administrației locale de a avea o bună guvernare, înseamnă descentralizare”.

Bolojan a insistat că analiza administrației arată existența unor structuri supradimensionate și a unor posturi neperformante: „Aceasta este valabil și în administrațiile locale, și în administrația centrală, în toate ministerele. Asta înseamnă că acolo unde se dovedește că avem personal în plus, acolo unde se dovedește că avem oameni care nu performează. Aceste posturi nu mai merită să rămână finanțate din bugetele de stat. Ele trebuie desființate”.

De asemenea, premierul a respins zvonurile privind reducerea salariilor din sectorul public cu 10%: „Aș vrea să punctez câteva lucruri, cât se poate de clar cu câteva exemple, pentru că am văzut acest subiect legat de reducerea cheltuielilor cu 10%, care s-a transformat în percepția că se vor reduce cu 10% toate salariile, ceea ce nu are nici o legătură cu realitatea și nu își propune să facă guvernul”.

Acesta a caracterizat eforturile de corecție bugetară drept: „singura șansă pentru a recâștiga credibilitatea noastră financiară și bugetară, pentru a ne reduce dobânzile”.