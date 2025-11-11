Prima pagină » Politic » Nicușor Dan îi cheamă la noi discuții pe liderii coaliției, împreună cu reprezentanții magistraților

Nicușor Dan îi cheamă la noi discuții pe liderii coaliției, împreună cu reprezentanții magistraților

Președintele Nicușor Dan a chemat din nou liderii coaliției la discuții. Întâlnirea va avea loc miercuri, la care sunt invitați și reprezentanții magistraților.
Nicușor Dan îi cheamă la noi discuții pe liderii coaliției, împreună cu reprezentanții magistraților
Sursa: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
11 nov. 2025, 15:10, Politic

UPDATE 

Administrația Prezidențială a anunțat oficial că, miercuri la ora 16.00, la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan va avea o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare și cu reprezentanți ai magistraților.

Știrea inițială:

Președintele Nicușor Dan va avea, miercuri, o nouă întâlnire cu liderii coaliției. La această întâlnire vor fi invitați și reprezentanții magistraților și va participa și premierul Ilie Bolojan, potrivit surselor G4Media.

Întâlnirea de miercuri are loc după ce Nicușor Dan s-a întâlnit și astăzi, de la ora 10.00, cu liderii coaliției, în plină criză a Justiției, cu reforma pensiilor speciale blocată de CCR și cu o plângere penală făcută de CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu.

CCR a respins reforma pensiilor speciale pe motiv că guvernul nu a așteptat avizul consultativ al CSM timp de 30 de zile.

Premierul Bolojan a susținut că proiectul trebuie adoptat rapid din nou, cu prevederile inițiale, pentru că CCR s-a pronunțat pe formă, și a mai subliniat că trebuie respectat termenul de 30 de zile stabilit de CCR pentru avizul CSM, dar că nu este necesară modificarea prevederilor proiectului.

În schimb, liderul PSD Sorin Grindeanu a susținut negocierea unui nou proiect cu reprezentanții magistraților, care s-au opus oricărei reforme.

Câți bani i s-au cerut unui client, pentru o cursă Uber de doar 13 minute, până la Aeroportul din Iași. Suma e colosală
Gandul
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
Libertatea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CSID
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor