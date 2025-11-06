Prima pagină » Politic » Cum explică Bolojan întâlnirea cu milionarul Fănel Bogos, despre care MEDIAFAX a scris în premieră: „Eu am avut aşa un uşor trac”

Cum explică Bolojan întâlnirea cu milionarul Fănel Bogos, despre care MEDIAFAX a scris în premieră: „Eu am avut aşa un uşor trac”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a vorbit la Digi24 despre dezvăluirile făcute în premieră de MEDIAFAX cu privire la întâlnirea cu omul de afaceri Fănel Bogos. Premierul a spus că a simţit „un uşor trac" atunci când discuţia a deviat de la subiectul anunţat iniţial.
06 nov. 2025

Întrebat cum a ajuns afaceristul în biroul său de la Palatul Victoriei, prim-ministrul a explicat că preşedintele PNL Vaslui i-a solicitat o audienţă, anunţându-l că doreşte să-i prezinte un om care ar putea candida în judeţul Vaslui şi care ar fi mai convins să se implice în politică dacă ar avea o întâlnire cu şeful Guvernului.

Bolojan a precizat că a tratat această programare „într-o cheie obişnuită”, având permanent întâlniri cu reprezentanţi ai autorităţilor locale şi cu membri de partid. Afaceristul a fost însoţit de Mihai Barbu, trezorierul PNL, așa cum MEDIAFAX a dezvăluit în premieră (CITEȘTE AICI!).

Desfăşurarea întâlnirii, care a durat aproximativ 15 minute

Bolojan a mărturisit că a simţit „un uşor trac” în timpul discuţiei: „Eu am avut aşa un uşor, şi acum mi-aduc aminte, trac, pentru că venind să discute aspecte politice, a prezentat şi aspecte care nu sunt strict de zona politică”.

Întrebat dacă i-a făcut vreun reproş lui Mihai Barbu pentru că l-a adus pe afacerist la întâlnire, premierul a răspuns că nu a mai apucat de atunci să vorbească cu acesta într-un cadru privat, văzându-se doar „o dată sau de două ori în întâlniri, în şedinţe mari”.

Premierul a precizat că nu poate face comentarii asupra cazului aflat în curs de cercetare, menţionând că ceea ce a apărut în spaţiul public sunt „date parţiale din dosar” şi că abia după finalizarea anchetei şi o eventuală trimitere în judecată se vor cunoaşte mai multe detalii.

Întrebat despre misiunea sa de reformator al statului şi despre necesitatea demantelării reţelelor de nepotism şi corupţie, Bolojan a evitat să facă comentarii detaliate, subliniind că instituţiile statului îşi fac datoria şi că va aştepta finalizarea cercetărilor pentru a avea o imagine completă asupra situaţiei.

Liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, pus sub control judiciar pentru 60 de zile în dosarul de corupţie al lui Fănel Bogos, a fost suspendat din toate funcţiile deţinute în PNL.