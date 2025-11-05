Rețineri de ultimă oră în dosarul traficului de influență de la Vaslui. Stenogramele care „mută” cazul până în biroul premierului: „Marți m-a chemat Bolojan la el!” | Guvernul confirmă dezvăluirile MEDIAFAX

UPDATE: Procurorii DNA au dispus miercuri seară reținerea oamenilor de afaceri Fănel Bogos, Mihai Aniței și Laura Iusein. Aceștia vor fi prezentați judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă. Rareș Cristea și Silviu Ularu sunt în continuare la audieri.

Joi este chemat la sediul DNA Iași și liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, trezorier al PNL. Potrivit surselor MEDIAFAX, acesta ar fi intermediat întâlnirea dintre milionarul Fănel Bogos și premierul Ilie Bolojan.

ALERT NEWS: Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat dezvăluirile MEDIAFAX într-o reacție pentru HotNews. Potrivit Ioanei Dogioiu, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit în 23 septembrie cu afaceristul Fănel Bogos, cercetat acum de DNA.

Întâlnirea a avut loc la Palatul Victoria, în urma unei audiențe cerute de liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu. „Conform registrului de intrări, pe 23 septembrie, dl. Barbu, președinte PNL Vaslui, a fost în audiență la primul-ministru, audiență pe care o solicitase pe chestiuni politice. Domnul Barbu a venit însoțit de domnul Fănel Bogos”, a transmis Ioana Dogioiu pentru HotNews. Aceasta a mai menționat că discuția ”a durat aproximativ 15 minute”: „Nu a avut niciun fel de urmări în privința situației domnului Bogos, asupra căreia prim-ministrul nu a făcut niciun fel de aprecieri”. ”Premierul subliniază că nu are cunoștință dacă cineva a pretins/primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe la domnia sa”, a transmis mai Ioana Dogioiu.

ȘTIREA INIȚIALĂ: Potrivit surselor MEDIAFAX, Fănel Bogos ar fi făcut demersuri, cu ajutorul mai multor persoane cu influență politică, pentru a-l înlocui pe Mihai Ponea, directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, instituție care ar fi respins cereri de despăgubire formulate de firmele sale.

Conform documentelor din anchetă, Bogos ar fi apelat la rețele de influență care „au ajuns până la nivelul factorilor decizionali din administrația centrală”, încercând să obțină schimbarea conducerii DSVSA Vaslui cu persoane „care să promoveze în mod ilegal interesele financiare” ale SC Vanbet SRL.

În interceptările și declarațiile redate de procurori, Bogos afirmă că urma să aibă, prin intermediul lui Mihai Barbu – lider PNL Vaslui și președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, pentru a-i prezenta situația.

„Marți m-a chemat Bolojan la el, din partea unui domn Barbu… Ne-ntâlnim sigur”, ar fi spus Bogos, potrivit redărilor din dosar.

Procurorii notează însă că nu există elemente care să indice o implicare directă a premierului în faptele cercetate, discuțiile fiind relatate doar de către Bogos în convorbirile interceptate.

De asemenea, potrivit documentelor, Aniței Mihail îi povestește lui Mihai Ponea un episod halucinant: Fănel Bogos a prezentat problema sa Laurei Iusein, căreia i-a remis suma de 500.000 euro în vederea rezolvării, și că Bogos a avut o întrevedere de 4 ore cu numitul Bolojan Ilie, prim ministrul României la sediul PNL București, Aleea Modrogan nr. 1, unde i-a cerut ajutorul, dar acesta din urmă a refuzat deoarece societatea comercială ar avea „prea multe bube în cap, nu mă bag! ”. În schimb Bogos Fănel ar fi remis suma de 1.5 milioane euro celui care i-a intermediat întâlnirea cu Ilie Bolojan, dar fără rezultat: ”Degeaba s-a dus la Bolojan, am stat deoparte și am râs. S-a dus! Degeaba i-a dat lui Laura Iusein 500.000 de euro, l-a făcut în… știi. Eu am vorbit să vorbim, am venit să… ! (…) Pentru că a mers la Bolojan și a mers direct.. degeaba, a mai dat un milion jumate’ de euro ca să-l pună față-n față cu Bolojan și răspunsul lui Bolojan după 4 ore a fost… pe bune, prea multe bube în cap, nu mă bag! Deci știm când s-a dus în Modrogan, știm ce s-a discutat, știm tot. L-a dus la ședința de Guvern, l-a scos pe Bolojan afară”.

Numele eurodeputatului Rareș Bogdan apare în același dosar

În același dosar este pomenit și numele eurodeputatului Rareș Bogdan. Potrivit actelor din dosar, la data de 27 august 2025, fostul general SIE Iana Nicolae l-ar fi contactat pe Rareș Bogdan, propunându-i o întâlnire „într-un loc privat, unde nu se pot face fotografii”, pentru a-l prezenta „unor tineri pensionari din servicii secrete” pe care ar fi dorit să-i integreze „într-un sistem relațional de influență”.

Declarațiile martorilor din dosar indică faptul că Rareș Bogdan l-ar fi contactat ulterior pe directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, căruia i-ar fi cerut informații despre SC Vanbet SRL, „interesându-se pentru niște prieteni din SIE”. Sursele judiciare precizează că nu sunt formulate acuzații împotriva eurodeputatului, iar menționarea numelui său apare doar în contextul relatărilor din anchetă.

Documentele mai arată că Mihai Barbu, lider PNL Vaslui și trezorier al partidului la nivel național, ar fi exercitat presiuni asupra conducerii ANSVSA pentru „stoparea controalelor” la fermele Vanbet și pentru înlocuirea directorului Ponea. Procurorii rețin indicii privind folosirea influenței politice în scopul obținerii de avantaje necuvenite.