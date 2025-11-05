Afaceristul Cristian Bălan s-a prezentat ”Nr. 2 în SIE” și a negociat la domiciliu șpaga de 300.000 €: ”Balaurul e foarte mare” | STENOGRAME

Procurorii DNA Iași au făcut miercuri 23 de percheziții în București și în 8 județe, într-un dosar de corupție ce îl vizează pe milionarul vasluian Fănel Bogoș. Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că acesta ar fi încercat, cu ajutorul unor procurori și foști ofițeri, printre care generalul SIE Nicolae Iana, dar și cu sprijinul afaceristului Cristian Bălan, să influențeze schimbarea conducerii unor instituții.

În dosar apare și numele lui Cristian Bălan, afaceristului implicat în dosarul ”Mitei de 22 de milioane de euro pentru dufy-free-uri”, care ar fi fost introdus în iulie 2025 drept „numărul 2 în SIE” și ar fi negociat, la întâlniri ținute în locuințe private, sume între 150.000 și 300.000 de euro pentru „stoparea controalelor” la fermele Vanbet, potrivit rechizitoriului întocmit de procurori.

Bălan se lăuda că este general SIE și că putea suna la oricând politicieni influenți pentru a rezolva probleme.

Stenogramele care „mută” cazul traficului de influență de la Vaslui până în biroul premierului: „Marți m-a chemat Bolojan la el!”. Prim-ministrul l-a primit în audiență pe milionarul Fănel Bogoș. S-au plătit 1.500.000 € pentru aranjarea întâlnirii?!

Generalul SIE Nicolae Iana trăgea sforile din umbră în cazul traficului de influență de la Vaslui: se folosea de Rareș Bogdan și se lăuda că îl poate destitui pe șeful DNA Marius Voineag | STENOGRAME

În septembrie 2024, la ferma GOC Muntenii de Jos (Vaslui) s-ar fi confirmat un focar de salmoneloză; compania ar fi depus un dosar de despăgubiri estimat la 13 milioane lei. Directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, ar fi refuzat aprobarea, invocând nereguli privind trasabilitatea și raportarea suspiciunilor de boală; totodată, ar fi monitorizat neutralizarea a circa 230.000 de păsări.

Refuzul șefului DSVSA Vaslui de a facilita dorințele afeceristului a dus la o campanie prin toate mijloacele pentru înlocuirea.

„Sisteme de influență”.

Dosarul, consultat de sursele Mediafax, descrie contacte cu persoane prezentate drept jurnaliști, foști ofițeri sau intermediari capabili „să rezolve” probleme pe filiere instituționale, inclusiv prin deschiderea de cauze penale reprezentate ca instrument de presiune. Scopul: demiterea lui Ponea și numirea unei persoane „favorabile” intereselor economice ale Vanbet.

Potrivit documentelor din dosarul penal consultat de redacție, Cristian Bălan, afaceristului implicat în dosarul ”Mitei de 22 de milioane de euro pentru dufy-free-uri”, ar fi fost introdus în iulie 2025 drept „numărul 2 în SIE” și ar fi negociat, la întâlniri ținute în locuințe private, sume între 150.000 și 300.000 de euro pentru „stoparea controalelor” la fermele Vanbet. Într-o discuție consemnată în documente, Bălan motivează majorarea pretențiilor: „balaurul e foarte mare și are foarte multe capete”.

În jurul datei de 15 iulie 2025, Laura Iusein i l-ar fi prezentat lui Fănel Bogos pe Cristian Bălan, „care îi poate rezolva problemele privind DSVSA Vaslui deoarece este «numărul 2 în SIE»”. Următoarele întâlniri au avut loc „la locuința acestuia din urmă sau la locuința numitei Iusein Laura”, unde Bălan ar fi cerut 150.000 € pentru a opri controalele.

De la 150.000 € la 300.000 €. La o întâlnire ulterioară, Bălan ar fi urcat suma la 300.000 €, explicând că „Balaurul e foarte mare” și ar fi solicitat, separat, 25.000–30.000 € la fiecare 4–5 luni ca „protecție”, amenințând că „va veni jihadul” dacă banii nu sunt plătiți. Bogos ar fi refuzat să achite până la „rezolvarea” problemelor.

„Negocierea la domiciliu”.

Discuțiile și solicitările s-ar fi purtat în locuințe (a lui Bălan ori a Laurei Iusein), nu în spații instituționale, ceea ce a fost interpretat de anchetă ca negociere informală a influenței.

Contextul banilor și al „sistemului”. Înaintea pistei „Bălan”, Bogos ar fi plătit deja 150.000 € avans (dintr-un total de 300.000 €) către Rareș Cristea, sumă disimulată într-un „contract de management”, promisiunea fiind de a „aprinde becul” la ANSVSA. Ulterior, ar fi cerut banii înapoi, fără succes.

STENOGRAME

„Este numărul 2 în SIE.” — prezentarea făcută lui Bogos Fănel de către Laura Iusein, când i-l aduce pe Cristian Bălan ca „rezolvator” pentru problemele cu DSVSA.

„150.000 de euro… să se oprească controalele.” — solicitarea inițială atribuită lui Cristian Bălan, la întâlniri în locuințe.

„Balaurul e foarte mare și are foarte multe capete.” — justificarea pentru creșterea sumei la 300.000 €, potrivit documentului.

„25–30.000 € la 4–5 luni pentru protecție.” — plată recurentă cerută pentru ca „fermele să nu mai fie controlate”.

„Va veni jihadul peste el.” — mesaj de intimidare consemnat de anchetă dacă banii nu sunt achitați.