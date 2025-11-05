Generalul SIE (r) Nicolae Iana trăgea sforile din umbră în cazul traficului de influență de la Vaslui: se folosea de Rareș Bogdan și se lăuda că îl poate destitui pe șeful DNA Marius Voineag | STENOGRAME

MEDIAFAX a dezvăluit deja (CITEȘTE AICI ÎN EXCLUSIVITATE!) că membrii rețelei au aranjat o audiență a milionarului Fănel Bogoș cu premierul Ilie Bolojan, iar generalul SIE (r) Nicolae Iana – unul dintre cei acuzați că ar fi intermediat traficul de influență – ar fi tras sforile din urmbră, lăudându-se cu ”relații în cele mai înalte cercuri”.

Potrivit surselor noastre, numele lui Iana apare în stenogramele dosarului Vanbet, alături de politicieni și funcționari de rang înalt, într-un context în care se discută despre presiuni, intervenții și tentative de influență asupra unor decizii oficiale. El se folosea de eurodeputatul Rareș Bogdan și se lăuda că-l poate âdestitui pe șeful DNA, Marius Voineag.

Potrivit documentelor consultate de MEDIAFAX, fostul general SIE Nicolae Iana este menționat ca personaj central într-o rețea de influență descrisă de procurori în dosarul privind afaceristul Fănel Bogos, patronul Vanbet. Din stenograme reiese că acesta ar fi menținut legături cu mai multe persoane cu funcții publice, pe care le-ar fi contactat pentru a obține avantaje în favoarea firmelor sale.

Surse judiciare susțin că Bogos ar fi apelat la un „sistem relațional” în care apăreau nume precum Cristian Bălan, Constantin Dănuț Hanț , Silviu Pîrvu-Ularu, Cătălin Antohe și Nicolae Iana. Acesta din urmă, fost cadru al Serviciului de Informații Externe, ar fi acționat ca intermediar între mediul de afaceri și anumite persoane din politică.

În declarațiile martorilor, Mihai Ponea, directorul DSVSA Vaslui, afirmă că ar fi fost contactat de europarlamentarul Rareș Bogdan, care i-ar fi solicitat o întâlnire pentru a discuta despre compania Vanbet, „la rugămintea unor prieteni din SIE”. Martorul susține că i-ar fi explicat situația și că Rareș Bogdan ar fi precizat că „va transmite mai departe” concluziile discuției.

În stenogramele din 27 august 2025, Nicolae Iana apare discutând telefonic cu Rareș Bogdan, propunându-i o întâlnire „într-un loc privat, unde nu se pot face fotografii”, menționând că dorește să îi prezinte „niște tineri pensionari din servicii secrete”, pe care ar fi vrut să-i integreze „într-un sistem relațional de influență”.

De altfel, potrivit surselor MEDIAFAX, numele procurorului-șef al DNA, Marius Voineag este menționat într-o altă convorbire interceptată, în care interlocutorii ar discuta despre „punerea de tălpi” unor persoane cu funcții înalte.

La data de 2 septembrie 2025, la ora 12:44, Nicolae Iana a fost contactat telefonic de către Ionel Mircea Baciu. În acel moment, generalul SIE (r) l-a întrebat îPe Baciu dacă mai este interesat de destituirea (”Să punem niște tălpi, niște frâne la două persoane!”) a două persoane, una dintre acestea fiind Marius Voineag, procuror șef DNA.

Baciu i-a spus lui Iana că nu mai e de actualitate ”decapitarea” lui Voineag, adăugând că “au și ei loc la masa bună acuma!”

Nicolae Iana: Noi ultima oară când ne-am văzut în februarie, mie mi-ai zis să punem niște tălpi, niște frâne la două persoane! Mai e de actualitate sau au devenit și ei eroi, de aia te-ntreb?

Ionel MIrcea Baciu: Nu, nu, nu, nu cu Adi, nu cu Adi, cu V-ul, cu ăsta care ai zis că…ai….! (coboară tonul vocii) … cu Voineag (Marius Voineag- procuror șef DNA)și cu ălălaltul mă, dacă…! Au și ei loc la masa bună acuma!

Nicolae Iana: Au căpătat loc la masa bună?”

Și aceasta e doar o mostră dintr-o convorbire telefonică din care rezultă că Iana pretindea că are o mare influență astfel încât să determine destituirea unor persoane cu funcții înalte în cadrul aparatului de Justiție