Italia: Sute de arestări și 1,4 tone de droguri confiscate

Sute de persoane au fost arestate și aproximativ 1,4 tone de droguri au fost confiscate în cadrul unei vaste operațiuni antidrog în mai multe orașe italiene, informează sâmbătă dpa.

Operațiunea s-a soldat cu 384 de arestări și au fost confiscate 35 de kilograme de cocaină, 1.370 de kilograme de produse din canabis și un kilogram de heroină.

De asemenea, anchetatorii din cadrul forțelor mobile de intervenție mobilizate în toată Italia au găsit 41 de arme de foc, 80 de arme albe și peste 300.000 de euro (351.386 de dolari) în numerar.

Conform informațiilor, banii sunt considerați a fi încasări din traficul de droguri.

Totodată, au fost verificate peste 300 de magazine care vând produse pe bază de canabis, iar cinci dintre ele din trei orașe diferite au fost închise.