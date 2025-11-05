Percheziții DNA în opt județe. Milionar, acuzat că a încercat să schimbe conducerea DSV Vaslui. UPDATE: În dosar apar și numele afaceristului Cristian Bălan, implicat în dosarul ”Mitei pentru duty-free-uri”, și al generalului SIE Nicolae Iana

UPDATE: Surse din interiorul DNA au declarat pentru MEDIAFAX că în dosar apar și numele afaceristului Cristian Bălan, implicat în dosarul ”Mitei de 22 de milioane de euro pentru dufy-free-uri”, precum și al generalului SIE Nicolae Iana. Cei doi l-ar fi sprijinit pe milionarul vasluian Fănel Bogoș să schimbe conducerea DSV Vaslui, care l-ar fi sancționat după ce ar fi vândut cantități mari de pui infectat cu salmonela.

ȘTIREA INIȚIALĂ: Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași a anunțat miercuri desfășurarea a 23 de percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județelor Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, Prahova, Hunedoara și Timiș.

Dosarul vizează comiterea de către zece persoane a infracțiunilor de trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenţei ori a autorităţii în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, faptă prevăzută de articolul 13 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea faptelor de corupție.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că printre persoanele vizate de anchetă se numără omul de afaceri vasluian Fănel Bogoș, cunoscut dintr-un dosar anterior în care a fost reținut după apariția unor imagini controversate cu un cal. În prezent, anchetatorii DNA suspectează că acesta ar fi încercat, prin intermediul unor persoane interpuse, să influențeze schimbarea conducerii Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui (DSV).

Potrivit acelorași surse, în cauză ar fi implicați și foști ofițeri ai serviciilor secrete, precum și fost procurori, suspectați că ar fi facilitat sau protejat acțiunile grupării.

Audierile din acest dosar vor fi făcute la Serviciul Teritorial Iași al DNA.