36 de ani de la Revoluție. Pe 20 decembrie 1989, Timișoara devenea primul oraș liber de comunism din țară

Persoane participa la Marsului Eroilor, eveniment organizat de Asociatia Suporterilor Timisoreni Druckeria, pentru a comemora victimele din timpul Revolutiei din decembrie 1989, in Timisoara, marti, 16 decembrie 2025. Sursa foto: Sebastian Tataru/Mediafax Foto

Ziua de 20 decembrie 1989 va rămâne înscrisă în istoria României drept ziua în care Timișoara s-a declarat primul oraș liber de comunism. În urmă cu 36 de ani, peste 100.000 de timișoreni au ieșit în stradă, au rupt lanțurile dictaturii și au sărbătorit împreună victoria împotriva regimului Ceaușescu.

Astăzi, la ora 12:00, sirenele au sunat în centru, timp de trei minute, pentru a marca acest moment produs în 1989.

Cronologia evenimentelor din Timișoara din 20 decembrie 1989

În data de 20 decembrie 1989, în aproape toate fabricile timișorene izbucnise greva generală. Coloane întregi de oameni se îndreptau spre centrul Timișoarei în dimineața acelei zile, iar în fața acestei situații, forțele armate s-au retras în cazărmi.

Potrivit Memorialului Revoluției din Timișoara, cronologia zilei de 20 decembrie, arată că forţele de represiune încă stăpâneau orașul la primele ore ale dimineții, însă lucrătorii din tot mai multe fabrici refuză să reia activitatea şi se adună în curţile unităţilor pentru a protesta.

Coloane uriașe de muncitori, de pe platforma Buziașului și de la UMT, s-au îndreptat spre Piața Operei (astăzi Piața Victoriei). Se scandau lozinci care aveau să rămână simbolice pentru Revoluție: „Jos Ceaușescu!”, „Noi suntem poporul!”, „Libertate!”, „Azi în Timișoara, mâine-n toată țara!”.

Potrivit Opinia Timișoarei, în foaierul Teatrului Național din Timișoara, cetățeni curajoși aveau să pună temelia Frontului Democratic Român, cu un Program politic în care se regăseau cererile celor aflați în Piață.

Astfel, în aceeași zi de 20 Decembrie 1989, Timișoara a fost declarat primul oraș liber al României de către reprezentații Frontului Democrat Român, prima formațiune politică democratică înființată pe străzile însângerate ale Timișoarei. Majoritatea arestaților au fost eliberați.