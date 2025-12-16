Revoluția din 1989 la Timișoara — de la religie, la „Libertate” sau cum au ajuns timișorenii să scandeze „Jos comunismul”

Adunați, încă din 15 decembrie, în fața casei lui László Tőkés – pastorul reformat de la Timișoara – timișorenii, atât români, cât și maghiari, aveau să-și declare suportul împotriva evacuării acestuia. Dacă vineri, în seara de 15 decembrie, erau adunați 1.000 de credincioși care au aprins lumânări, în seara de 16 decembrie, deja au început să vină și credincioși timișoreni de alte naționalități, nu numai din oraș, ci și din județ, potrivit vocilor vremii.

Pastorul László Tőkés iese de mai multe ori la fereastră, cerându-le celor prezenţi să plece, mulţumindu-le pentru solidaritatea arătată.

Ce a făcut László Tőkés?

Pastorul reformat, urma să fie evacuat din parohia reformată timișoreană din Piața Maria pentru că organizase, la acea vreme, prin intermediul parohiei, piese de teatru cu momente de poezie care nu au fost „pe gustul” autorităților comuniste. Astfel, el urma să fie mutat la Sălaj, însă credincioșii timișoreni s-au împotrivit, iar solidari cu aceștia s-au arătat și cei de alte religii.

„Eu i-am chemat într-un anunț public dat în duminica precedentă. I-am invitat să fie martori pasivi ai evicțiunii mele din casa parohială. Dar, după ce s-au adunat atât de mulți și s-au răzvrătit, pas cu pas, prima dată împotriva situației, apoi împotriva regimului, am încercat să-i trimit acasă”, a mărturisit Tőkés într-un interviu acordat Banatul Azi.

Acesta a precizat că era „speriat” ca mulțimea din piață să nu aibă probleme din cauza „răzbunării miliției” și spunea că nu se aștepta ca regimul să cadă. „Slavă Domnului că, atunci când i-am chemat au venit și când și când i-am trimis acasă nu au plecat!”, a declarat pastorul reformat, cu prilejul unui eveniment susținut, anul trecut, la Centrul Reformat Noul Mileniu din Timișoara.

În seara de 16 decembrie, însă, mulțumea creștea de la o oră la alta. După ora

17:30, tramvaiele au fost blocate în staţia din Piaţa „Sf. Maria” şi s-au auzit primele lozinci în favoarea libertăţii, fiind formulate şi cereri privind îmbunătăţirea nivelului de trai, după cum se arată în Cronologia Revoluției de la Timișoara.

Un grup mare format din demonstranţi au plecat spre Comitetul Judeţean de Partid, traseul fiind prin apropierea Complexului Studenţesc. După ora 20:00, forţele de ordine au intervenit cu brutalitate la Comitetul Judeţean de Partid, dar şi în apropierea bisericii reformate.

Și-au făcut apariţia militari dotaţi cu scuturi, căşti şi bastoane, susţinuţi de miliţieni şi securişti îmbăcați în civil. Pompierii au intervenit, stropind mulțimea, în plină iarnă, cu jeturi de apă. S-au declanșat confruntări sângeroase, ocazie cu care vitrinele unor unități comerciale au fost sparte. Au fost reținute sute de persoane.