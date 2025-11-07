Prima pagină » Politic » Reacția lui Nicușor Dan despre întâlnirea lui Bolojan cu afaceristul Bogos: N-am văzut ca premierul să fi depășit limita de principialitate

Reacția lui Nicușor Dan despre întâlnirea lui Bolojan cu afaceristul Bogos: N-am văzut ca premierul să fi depășit limita de principialitate

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, vineri, la un eveniment organizat de Confederația Patronală Concordia, dacă premierul Ilie Bolojan a oferit explicațiile necesare după dezvăluirile privind întâlnirea acestuia cu afaceristul Fănel Bogos, acum arestat preventiv.
Diana Nunuț
07 nov. 2025, 12:14, Politic

Președintele Nicușor Dan a reacționat în urma dezvăluirilor MEDIAFAX privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și afaceristul Fănel Bogoș, dar și a faptului că membrii rețelei se lăudau că l-au ”pus președinte” (DETALII AICI!).

Întrebat dacă premierul a oferit explicațiile necesare după întâlnirea sa cu Bogoș, președintele Nicușor Dan anunțase inițial că va fi organizată o conferință de presă săptămâna viitoare – unde puteau fi adresate întrebări pe mai multe subiecte – însă în cele din urmă a oferit un răspuns.

„Este normală interacțiunea între oameni politici și oameni de afaceri. Bineînțeles că nu trebuie ca o limită de principialitate să fie depășită. Și eu n-am văzut ca domnul Bolojan să fi depășit această limită de principialitate. Acesta e răspunsul”, a fost răspunsul lui Nicușor Dan.

Cum a decurs întâlnirea dintre Bolojan și afacerist

Joi seara, premierul Ilie Bolojan a povestit la Digi24 cum a decurs întâlnirea dintre el și afaceristul Fănel Bogoș, spunând că a simţit „un uşor trac” atunci când discuţia a deviat de la subiectul anunţat iniţial.

De asemenea, Bolojan a precizat că a tratat această programare „într-o cheie obişnuită”, având permanent întâlniri cu reprezentanţi ai autorităţilor locale şi cu membri de partid. Afaceristul a fost însoţit de Mihai Barbu, trezorierul PNL, așa cum MEDIAFAX a dezvăluit în premieră (CITEȘTE AICI!).

Fănel Bogos a fost arestat pentru 30 de zile, după ce stenogramele din dosar au scos la iveală că acesta ar fi folosit „rețele de influență” pentru a încerca schimbarea conducerii DSVSA Vaslui, ajungând inclusiv la premierul Ilie Bolojan. Guvernul a confirmat întâlnirea dintre cei doi, precizând că Bogos a fost prezent alături de un lider PNL, însă discuția „nu a avut niciun fel de urmări”.