Membrii rețelei de trafic de influență se lăudau că ”l-au pus (președinte) pe Nicușor Dan” și că ei ”conduc economicul din România”: ”E și peste Isărescu” | STENOGRAME

Procurorii DNA Iași au făcut miercuri 23 de percheziții în București și în 8 județe, într-un dosar de corupție ce îl vizează pe milionarul vasluian Fănel Bogoș. Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că acesta ar fi încercat, cu ajutorul unor procurori și foști ofițeri, printre care generalul SIE Nicolae Iana, dar și cu sprijinul afaceristului Cristian Bălan, să influențeze schimbarea conducerii unor instituții.

În convorbiri și întâlniri consemnate în dosar, interlocutori prezentați ca pioni ai unei rețele de trafic de influență se laudă cu acces la vârful politicii și al instituțiilor-cheie. Unul dintre ei afirmă că „l-a pus pe Nicușor Dan” și că o „piesă” din sistem „conduce economicul din România”, fiind „și peste Isărescu”.

Declarațiile sunt folosite de anchetatori pentru a contura un „sistem relațional de influență” cu ambiții de control asupra deciziilor publice. Toate persoanele menționate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Cum se prezintă „sistemul”: umbrela Cotroceni și „piesa care conduce”

Într-una dintre discuțiile-cheie, Mihai Aniței îi propune lui Bogos Fănel „umbrela Cotroceni”, promițând cine și mese la „sediile de partide” și invocând miniștri în exercițiu. Apoi indică existența a „două piese care conduc țara”, dintre care „una e cea care l-a pus pe Nicușor Dan”, iar „cealaltă conduce economicul din România” și „e și peste Isărescu”. Tonul e de auto-legitimare: acces la decidenți, protecție și „cheie universală” pentru a „nu mai mișca nimeni în front”.

Ce urmăreau: oprirea controalelor și schimbarea oamenilor incomozi

În paralel cu aceste fanfaronade, dosarul descrie obiective concrete: stoparea controalelor la fermele Vanbet, anularea măsurilor dispuse de inspectorii sanitar-veterinari, demiterea directorului DSVSA Vaslui și numirea unei persoane „favorabile” intereselor economice. Anchetatorii corelează „promisiunile” de acces și protecție cu solicitări financiare mascate în contracte de consultanță ori management.

STENOGRAME (fragmente relevante)

Aniței Mihail îi propunea lui Bogos Fănel că-i poate facilita accesul la sistemul lui relațional de influență și se poate bucura de protecția unor instituții sau a unor persoane influente politic care să-i promoveze interesele financiare(aprobarea dosarelor de despăgubire, anularea măsurilor coercitive luate de funcționarii DSVSA împotriva fermelor administrate de Sc VANBET SRL)

„Luăm masa la Cotroceni direct… sau la unul din sediile de partide și nu se mai apropie nici dracu’ de tine!”

„Există două piese care conduc țara asta… unul este cel care l-a pus pe Nicușor Dan și celălalt, care conduce economicul din România… e și peste Isărescu.”

„O cheie universală de nu mai mișcă niciunul în front, nici Vaslui, nici București…”

“Dar nu vrei să intri tu sub o umbrelă fără să plătești nimic? Să nu plătești statul sub umbrelă? E între … sub umbrela Cotroceni-ului direct și nu mai vine nimeni la tine! Și nu tre’ să plătești drept de șmecher, șpagă, trafic de influență, căcat! Vii la BUCUREȘTI odată, luăm masa…. tu știi că eu când îți spun o vorbă, e vorbă. Luăm masa la Cotroceni direct, da? Sau luăm masa la unul din sediile de partide și nu se mai apropie nici dracu’ de tine!/ Că ieri după-amiază am stat cu ministrul BARBU de la Agricultură?/ În afară de BARBU, când vrei tu, cum vrei tu și STĂNESCU și GRINDEANU, în afară de BARBU există o piesă care …sunt două piese care conduc țara asta care n-ai să le vezi la televizor niciodată, pe una … nu-i niciun secret că se vorbește la telefon, dar nu pot să vorbesc și-ți trimit pe WhatsApp numele… !/ … sunt… unul este cel care l-a pus pe NICUȘOR DAN și celălalt, care conduce ECONOMIC-ul din ROMÂNIA! / e și peste ISĂRESCU/ ”

Povestea dosarului

Începutul. Un șef ce nu vrea să executele ordinele unui afacerist milionar

În septembrie 2024, la ferma GOC Muntenii de Jos (Vaslui) s-ar fi confirmat un focar de salmoneloză; compania ar fi depus un dosar de despăgubiri estimat la 13 milioane lei. Directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, ar fi refuzat aprobarea, invocând nereguli privind trasabilitatea și raportarea suspiciunilor de boală; totodată, ar fi monitorizat neutralizarea a circa 230.000 de păsări.

Refuzul de a facilita dorințele a dus la o campanie prin toate mijloacele pentru înlocuirea șefului DSVSA Vaslui

Dosarul întocmit de procurori detaliează cum pentru mai mute luni, Bogos Fănel (reprezentant Vanbet) a dus prin diferite mijloace o campanie pentru înlocuirea lui Ponea, inclusiv prin intermedierea unor întâlniri cu președintele ANSVSA, Bociu Alexandru-Nicolae, și vicepreședintele Ioan Oleleu. În februarie 2025 ar fi avut loc deplasări și discuții la sediul ANSVSA, iar ulterior s-ar fi stabilit un control la Vaslui „la cererea scrisă” a lui Bogos.

