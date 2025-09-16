Președintele Poloniei solicită despăgubiri de război în cadrul unei vizite tensionate la Berlin

Relațiile dintre Polonia și Germania au oscilat între cooperare strânsă și tensiuni deschise în ultimii ani.

Relația este extrem de sensibilă, a declarat Knut Abraham, coordonator pentru relațiile cu Polonia la Ministerul de Externe german.

„O jumătate de propoziție rostită greșit poate duce la tulburări majore”, a spus el.

Nawrocki, un fost boxer, personifică în multe feluri tipul de populism polonez care îi deranjează cel mai mult pe Merz și aliații săi.

Președintele polonez a fost ales în iunie pe o platformă „Polonia pe primul loc”, care includea cereri adresate guvernului lui Merz de a plăti reparații, o cerere pe care guvernul german a refuzat-o în repetate rânduri, potrivit Politico.

Un dușman comun, președintele rus Vladimir Putin, nu a reușit să unească mai larg liderii germani și dreapta populistă poloneză, chiar și după ce dronele rusești au intrat în spațiul aerian polonez săptămâna trecută, în ceea ce liderii europeni au numit un plan deliberat de a viza NATO. Nawrocki a încercat, de fapt, să lege cererea de reparații de lupta europeană comună împotriva agresiunii ruse.

„Reparațiile nu vor servi ca alternativă la amnezia istorică, dar Polonia, ca stat de primă linie, ca țară cheie pe flancul estic al NATO, are nevoie de justiție și adevăr [și] de relații clare cu Germania”, a declarat Nawrocki la începutul acestei luni, în timpul unei comemorări a celui de-al Doilea Război Mondial.

Nawrocki „va face cu siguranță referire la această problemă” în timpul vizitei sale la Berlin, a declarat purtătorul său de cuvânt, Rafał Leśkiewicz.

Președintele polonez are programată o întâlnire cu Merz, precum și cu președintele german Frank-Walter Steinmeier. Nu sunt planificate conferințe de presă, ceea ce limitează posibilitatea manifestării deschise a discordiei.

Omul lui Trump în Polonia

În ciuda tensiunilor, Nawrocki s-ar putea dovedi util pentru Merz și alți lideri europeni într-un anumit sens: el are ascultarea președintelui american Donald Trump.

Trump l-a susținut pe Nawrocki înaintea alegerilor prezidențiale poloneze din acest an și l-a primit cu mari laude la Casa Albă la începutul acestei luni.

După incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez săptămâna trecută, Trump l-a sunat pe Nawrocki, nu pe Tusk. Când Trump a avut la începutul acestei luni o convorbire telefonică cu liderii „coaliției celor dispuși” – țările care au promis garanții de securitate Ucrainei – Casa Albă a luat legătura cu Nawrocki, nu cu Tusk, potrivit unui oficial european familiarizat cu întâlnirea.

Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că poziția lui Nawrocki în politica poloneză este oarecum ceremonială. Deși președintele polonez are puterea de a veta legislația – și a folosit-o pentru a bloca agenda lui Tusk – Tusk și miniștrii săi sunt cei care prezidează politica externă și problemele de apărare.

Efortul evident al lui Trump de a-l ocoli pe Tusk a fost o sursă de tensiune între guvernul polonez și președintele polonez. „Nu pot exista două politici externe”, a declarat Paweł Wroński, purtătorul de cuvânt al ministerului de externe al Poloniei, la începutul acestei luni.

Având în vedere această dinamică, este puțin probabil ca liderii germani și europeni să facă ceva care ar putea fi perceput ca subminând poziția lui Tusk.