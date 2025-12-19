Traseu pe diguri pentru biciclete, de peste 191 de kilometri lungime, inaugurat în Bihor

Ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, la inaugurare, că traseul este compus din cinci tronsoane și este amenajat pe diguri. Acesta a fost finalizat în doar șapte luni.

„În mai 2025, am promis că vom finaliza lucrările până la finalul anului. Astăzi, proiectul este finalizat. Siguranța la inundații a fost sporită prin consolidarea digurilor și au fost create trasee cicloturistice pentru familii, pentru a ne putea bucura de natură și peisaj”, a spus Cseke Attila.

Investiția a fost finanțată de Ministerul Dezvoltării, prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Valoarea totală a proiectului este de 92 de milioane de lei.

Traseul cicloturistic are 191,325 km și este primul sistem de mobilitate verde realizat pe digurile din România, un model de urmat pentru toată țara, a arătat ministrul.