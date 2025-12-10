O doctoriță din Oradea, trimisă în judecată pentru luare de mită. Ea le-ar fi eliberat unor militari și polițiști adeverințe pentru trecerea în rezervă

Potrivit comunicatului publicat, miercuri, de Direcția Generală Anticorupție (DGA), doctorița este acuzată că ar fi luat mită de 10 ori, pentru eliberarea deciziilor medicale în vederea trecerii în rezervă a unor cadre militare, dar și polițiști din Bihor, dar și din județele limitrofe.

„Potrivit rechizitoriului, din probele administrate în cauză a rezultat faptul că inculpata, în calitate de medic specialist în cadrul Secției Cardiologie și președinte al Comisiei de expertiză medico-militară, ar fi pretins și primit bani sau alte foloase necuvenite pentru emiterea unor decizii medicale cu mențiunea «apt limitat», necesare trecerii în rezervă a unor cadre militare și angajați ai Ministerului Afacerilor Interne din județul Bihor și județele limitrofe”, arată sursa citată.

Doctorița a fost urmărită penal de lucrători de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Bihor, în baza ordonanțelor de delegare și sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

„Precizăm că trimiterea în judecată reprezintă etapa procesuală prin care cauza este deferită instanței, fără a afecta prezumția de nevinovăție”, mai arată sursa citată.