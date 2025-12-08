Mesajul președintelui CCR de Ziua Constituției: „Cel mai important instrument pentru a combate tendințele totalitariste sau extremiste”

Președintele CCR amintește că data de 8 decembrie reprezintă „un reper pentru conștiința civică”.

„Pe 8 decembrie România își celebrează Constituția. Proclamată prin Legea nr. 120/1995, această dată nu este o simplă zi din calendar, ci un reper pentru conștiința civică, un moment care ne permite tuturor să reafirmăm sensul profund al legământului nostru constituțional”, a spus Tănăsescu.

Tănăsescu: La data intrării sale în vigoare, Constituția României a reprezentat un document aspirațional

Ea reamintește că legea fundamentală a fost, la momentul adoptării, o expresie a aspirațiilor democratice ale societății românești.

„La data intrării sale în vigoare, în urma referendumului organizat pe 8 decembrie 1991, Constituția României a reprezentat, în bună măsură, un document aspirațional, o promisiune făcută fiecărui cetățean că tranziția democratică va fi realizată cu demnitate și responsabilitate”, a subliniat președintele CCR.

Tănăsescu evidențiază rolul constituției în evoluția statului.

„În cei 34 de ani care au trecut de la acel moment Constituția s-a dovedit a fi măsura a ceea ce suntem și proiecția a ceea ce ne dorim să devenim, un document viu care a stimulat, cu rigoare calmă, progresul autorităților statului și prosperitatea cetățenilor”, a declarat aceasta.

„Cel mai important instrument pentru a combate tendințele totalitariste sau extremiste”

Tănăsescu subliniază că legea fundamentală este un instrument esențial pentru consolidarea democrației și pentru menținerea apartenenței României la valorile euroatlantice.

„Constituția României este o ancoră pentru apartenența la valorile euroatlantice și pentru reziliența democratică, un puternic stimulent în favoarea toleranței și pluralismului, precum și cel mai important instrument pentru a combate tendințele totalitariste sau extremiste”, a adăugat Tănăsescu.

Tănăsescu transmite și un apel la responsabilitate civică: „Constituția nu este un text îndepărtat, ci un contract viu, care ne cere permanent bună credință, implicare și devotament”.

Ea descrie legea fundamentală drept „un pact al încrederii – între cetățeni și instituții, între prezent și viitor, între libertatea individuală și binele comun”.

Șefa Curții își încheie mesajul exprimând încrederea că societatea românească va continua să consolideze valorile democratice și instituțiile statului.

„Îmi exprim încrederea că vom continua să cultivăm împreună valorile care ne definesc și să întărim instituțiile care ne garantează democrația și libertățile fundamentale”, a spus Tănăsescu.