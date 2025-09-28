Președintele CCR, Simina Tănasescu: Avocatul modern devine consultant strategic și educator civic

Președintele Curții a subliniat că „relația dintre magistratură și barou nu este una de competiție, ci de complementaritate în slujba aceleiași valori supreme: justiția”. Ea a evidențiat oportunitățile aduse de integrarea europeană, menționând directive precum Directiva 2013/48/UE privind dreptul de acces la un avocat și Carta Drepturilor Fundamentale, care creează „un cadru modern pentru exercitarea profesiei juridice la nivel continental”, potrivit unui comunicat al Curții Constituționale.

În discursul său, Tănasescu a trasat principalele direcții ale avocaturii moderne: „Rolul avocatului ca mediator între complexitatea legislativă și nevoile cetățenilor, reconceptualizarea serviciilor juridice, formarea continuă devine un instrument de excelență și transformarea digitală a justiției”.

Ea a subliniat că esența profesiei rămâne „apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor”, dar avocatul poate deveni și „un educator civic” în cadrul unei democrații mature.

„Ceea ce rămâne constant, dincolo de toate transformările, este esența profesiei: apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Această misiune se îmbogățește în fiecare epocă cu noi instrumente și metode, dar valoarea ei fundamentală rămâne neschimbată. Pentru viitor, cred că avocatura românească trebuie să își asume un rol și mai activ în educația juridică a societății. Într-o democrație matură, cetățenii corect informați sunt cel mai bun garant al statului de drept. Avocatul poate fi nu doar un tehnician al legii, ci și un educator civic”, a spus ea.

Totodată, Tănasescu a apreciat importanța consolidării parteneriatului dintre barou și sistemul judiciar pentru modernizarea eficientă a justiției.

„Sărbătorind 194 de ani de tradiție, să ne gândim astăzi cu optimism la viitor. Să construim o avocatură care să păstreze valorile atemporale, dar să îmbrățișeze cu curaj inovația”, a concluzionat președintele Curții Constituționale.