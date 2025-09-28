50 de persoane vizate într-un caz de trafic de droguri și corupție, în urma perchezițiilor DIICOT

„După finalizarea perchezițiilor, peste 50 de persoane vor fi conduse la audieri, la sediul DIICOT – Structura Centrală, pentru luarea măsurilor legale”, au anunțat duminică, într-o conferință, reprezentanții Poliției Capitalei.

„Activitățile se desfășoară într-o cauză penală complexă, ce privește săvârșirea unor infracțiuni grave, precum constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și de mare risc, precum și fapte de corupție, respectiv luare și dare de mită și divulgarea de informații nepublice”, au mai precizat polițiștii.

Acțiunea este sprijinită de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București, Serviciul Acțiuni Speciale și Jandarmerie.